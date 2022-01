„The Masked Dancer“: Axel Schulz als tanzendes Schaf enttarnt

Anzeige

Axel Schulz ist als zweiter Promi aus der neuen Pro-Sieben-Show „The Masked Dancer“ ausgeschieden. Der frühere Profiboxer wurde am Donnerstagabend in der zweiten Folge der Rätselsendung als Schaf enttarnt. In der Sendung, in der Promis tanzen und sich dabei unter üppiger Verkleidung verbergen, erhielt der 53-Jährige am Donnerstagabend die wenigsten Stimmen der Zuschauer.

Axel Schulz nahm sein Ausscheiden mit Humor: „Ich kann natürlich tanzen, ich wollte es nur nicht zeigen. Es hat total Spaß gemacht.“ Moderator Steven Gätjen (49), der im Rateteam der Show sitzt, hatte zuvor richtig auf den Ex-Schwergewichtsboxer getippt. Alexander Klaws vermutete Henry Maske unter dem Kostüm, Johanna Klum tippte auf Mickie Krause.

In der ersten Folge vor einer Woche war die Schauspielerin und Sängerin Ute Lemper als Glühwürmchen ausgeschieden. Fünf Promis sind jetzt noch im Rennen, sie werden in zwei verbliebenen Shows enttarnt. Die verbliebenen Kostüme sind eine Maus, ein tanzender Buntstift, ein Affe, ein muskulöser Superheld mit Namen Maximum Power und eine Art Wischmopp, den Pro Sieben Zottel getauft hat.

„The Masked Dancer“ ist ein Ableger der erfolgreichen Pro-Sieben-Show „The Masked Singer“. Im Original singen Prominente unter opulenter Kostümierung und geben mit ihrer Stimme Hinweise, wer unter der Maske stecken könnte. Im Spin-off wird nun getanzt.