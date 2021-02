“The Last of Us” wird Serie - “Game of Thrones”-Stars unter Zombies

Anzeige

Bella Ramsey, das war die ehrenwerte kleine Lyanna Mormont, kindliche (und kluge) Herrscherin der Bäreninsel in „Game of Thrones“. Das Mädchen mit dem dunklen Haar und dem ernsten, blassen Gesicht kannte keine Furcht und war darin ihrem Onkel, dem Nachtwache-Lordkommandant Jeor Mormon, ebenbürtig. Zuletzt sah man Ramsey in einer eher kleinen Rolle in der zweiten Staffel von HBOs Multiversumssaga „His Dark Materials“. Jetzt aber kommt eine Hauptrolle auf die 17-Jährige aus Nottingham zu.

Gemeinsam mit Pedro Pascal soll sie – so die Medienwebsite „Deadline“ – in der Verfilmung des apokalyptischen Videospiels „The Last of Us“ spielen. In einer pandemischen Welt, in der große Teile der Menschheit durch eine Pilzinfektion zu Zombie-artigen Bestien geworden sind, soll ein Mann namens Joel (Pascal), die gegen die Krankheit immune 14-jährige Ellie (Ramsey) an einen Ort bringen, wo mit ihrer Hilfe ein Heilmittel gefunden werden könnte. Fans des Spiels wissen es, alle anderen dürften es vermuten: Der Weg wird ein schwerer sein.

Pascal wurde einem breiten Publikum ebenfalls durch „Game of Thrones“ bekannt - durch die charismatische Darstellung des Prinz Oberyn Martell aus dem Königreich Dorne, dem es in einem Duell fast gelungen wäre, den für unbesiegbar gehaltenen Ritter Gregor „der Berg“ Clegane zu töten. Aktuell spielt Pascal einen gutherzigen Kopfgeldjäger (was es alles gibt!) in der „Star Wars“-Serie „The Mandalorian“. Ab Donnerstag (18. Februar) ist er bei Sky und Sky Ticket in dem Superheld(inn)enfilm „Wonder Woman 1984“ als Antagonist Maxwell Lord zu sehen.

Die HBO-Produktion „The Last of Us“ gilt als eine der hochkalibrigsten Serienvorhaben des Jahres. Serienmacher ist „Chernobyl“-Schöpfer Craig Mazin, die Pilotfolge wird der russische Regisseur Kantemir Arturowitsch Balagow („Bohnenstange“) inszenieren. Ein Starttermin steht noch nicht fest.