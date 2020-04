“The Flash”-Schauspieler Logan Williams stirbt im Alter von 16 Jahren

Anzeige

Anzeige

Der kanadische Schauspieler Logan Williams, der in den ersten beiden Staffel von “The Flash” mitgespielt hat, ist im Alter von 16 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Mutter Marlyse Williams gegenüber der Lokalzeitung Tri-City News. Die Todesursache ist bislang nicht bekannt. Williams muss wegen der Corona-Ausgangsbeschränkungen nun um ihren Sohn alleine trauern, wie sie der Zeitung sagte: “Ich kann noch nicht mal meine Eltern umarmen, die ihr einziges Enkelkind verloren haben.”

Williams spielte in acht Folgen das junge Ich der Hauptfigur Barry Allen. Sein Co-Star Grant Gustin äußerte sich auf Instagram bestürzt über den Tod seines ehemaligen Kollegen. Gustin postete ein Foto mit Williams, schrieb dazu: “Ich habe gerade die schreckliche Nachricht gehört, dass Logan so plötzlich verstorben ist. (...) Ich war so beeindruckt von Logans Talent und seiner Professionalität am Set. Meine Gedanken und Gebete sind bei ihm und seiner Familie in dieser schwierigen Zeit.”

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

RND/lob