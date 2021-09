„The Biggest Loser“-Gewinner stirbt mit nur 56 Jahren

Anzeige

2012 nahm Jack Handl mehr als 60 Kilo bei „The Biggest Loser“ ab – nun ist der Gewinner der vierten Staffel im Alter von nur 56 Jahren gestorben. Das gab Sat.1 auf der offiziellen Instagramseite der Abnehmshow bekannt. Dort heißt es unter einem schwarz-weiß gefärbten Foto von Handl: „Ruhe in Frieden, Jack!“.

Auch Ex-Profikickboxerin Christine Theiss, die die Sendung seit neun Jahren moderiert, nahm auf ihrer Instagramseite Abschied von dem ehemaligen Teilnehmer. Sie schreibt: „Lieber Jack, so werde ich dich in Erinnerung behalten. Lebensfroh, laut und herzlich! 2012 warst du mein erster Gewinner bei ‚The Biggest Loser‘ und dein ‚Zefix‘ höre ich noch deutlich. Leider wurdest du vor wenigen Tagen in deiner neuen Heimat Thailand viel zu früh aus dem Leben gerissen. Ich wünsche deiner Frau und deiner Familie viel Kraft in dieser schweren Zeit. Im Himmel wird es ab jetzt ein wenig bunter.“

„Biggest Loser“-Trainer Sascha Graf schrieb: „Der einzige Gewinner mit Six-Pack im Finale! Es war mir eine Ehre Dich kennen zu lernen! Ruhe in Frieden, mein Lieber.“

Woran Handl gestorben ist, ist bislang nicht bekannt. Als der Bayer 2012 in der Sendung auftauchte, wog er 142 Kilo. Beim Finale war es dann nur noch 76 Kilo.