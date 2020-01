“The Biggest Loser”: Das sind die neuen Coaches

Anzeige

Anzeige

Die Fitness-Influencer Sarah und Dominic Harrison steigen bei "The Biggest Loser" ein, wie Sat.1 bekanntgab. Die Abnehmshow geht am Sonntag, 5. Januar (16.30 Uhr), in eine neue Staffel. Dann werden die Social-Media-Stars das erste "Secret Team" der Sendung trainieren. Die "The Biggest Loser"-Coaches Ramin Abtin und Petra Arvela, die ihre 18 Kandidaten im Abnehm-Camp auf der griechischen Insel Naxos trainieren, wissen nichts von der Konkurrenz, Camp-Chefin Dr. Christine Theiss dagegen ist eingeweiht.

Zum Viertelfinale haben vier der "Secret Team"-Kandidaten dem Sender zufolge die Chance, sich für das Halbfinale der TV-Show zu qualifizieren und damit gegen Teilnehmer aus dem Kader von Ramin Abtin und Petra Arvela zu kämpfen. Neben dem Titel winkt dem Gewinner von "The Biggest Loser" auch eine Siegprämie von 50.000 Euro.

"Eine absolute Ehre"

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

"Es ist für uns eine absolute Ehre, ein Teil von 'The Biggest Loser' 2020 zu sein", erklären Sarah und Dominic Harrison. "Wir begleiten die 'Secret Team'-Kandidaten auf ihrem harten Weg und unterstützen sie mit unserem Know-how dabei, für ihren größten Traum alles zu geben, bis an ihre Grenzen zu gehen und Arbeit, Sport, Ernährung, Freunde und Familie unter einen Hut zu bekommen."

Der Weg der sechs Kandidaten des "Secret Teams" ist jeweils im Anschluss an die TV-Ausstrahlung in neun Episoden von "The Biggest Loser - Secret Team" auf www.the-biggest-loser.de und dem "The Biggest Loser"-Channel auf YouTube zu sehen.

RND/hub/spot