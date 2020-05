Anzeige

In Zeiten von Instagram, TikTok und Co. könnte man meinen, dass Fans mehr als genug aus dem Leben ihrer Idole mitbekommen sollten. Dass aber immer noch ein bisschen mehr zu gehen scheint, stellen nun Justin Bieber und seine Frau Hailey unter Beweis. Denn das Paar, das seit 2018 verheiratet ist, zeigt in seiner neuen Facebook-Reality-Show “The Biebers” private Einblicke aus seinem Leben.

Bereits am 4. Mai war die erste Folge des neuen Bieber-Formats via Facebook Watch zu sehen. Insgesamt soll es zwölf Folgen der Serie geben, die dreimal wöchentlich über das soziale Netzwerk gezeigt werden. Wie das US-Branchenmagazin “Variety” berichtet, soll auch eine Facebook-Live-Session mit Justin Bieber dazugehören.

RND/liz