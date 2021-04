„The 39 Steps“: Thrillerserie mit Benedict Cumberbatch bei Netflix

Anzeige

Anzeige

Netflix verspricht sich viel vom Namen Benedict Cumberbatch. Der produziert zusammen mit dem Streamingdienst die Thrillerserie „The 39 Steps“ und spielt die Hauptrolle des Richard Hannay, der in eine große Verschwörung gezogen wird, an deren Ende eine neue Weltordnung stehen soll. Er steht den Verschwörern unwissentlich im Weg, die diese neue Welt in 39 Schritten herbeiführen wollen. Die Handlung des Romans von John Buchan von 1915, so berichtet die Medienwebsite „Serienjunkies.de“ wird dazu in die Gegenwart verlegt.

Realisiert wird die Serie von Autor Mark L. Smith („The Revenant“) und Regisseur Edward Berger („Patrick Melrose“). Es ist die insgesamt vierte Verfilmung des Stoffs. Die wichtigste ist wohl das Original von 1935. „Die 39 Stufen“ mit Robert Donat, Madeleine Carroll und Lucie Mannheim zählt zu den frühen Meisterwerken des Thrillerspezialisten Alfred Hitchcock. Darin nimmt Richard Hannay eine total verängstigte Frau bei sich auf, bietet ihr Schutz vor ihren Verfolgern, kann aber ihre Ermordung nicht verhindern und begibt sich zugleich auf die Flucht und auf die Jagd nach einem geheimen Spionagering.

Das Stream-Team Was läuft bei den Streamingdiensten? Was lohnt sich wirklich? Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. gibt‘s jetzt im RND-Newsletter „Stream-Team“ – jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Der Nachfolger von Hitchcocks erster Verfilmung von „Der Mann, der zuviel wusste“ (1934) wurde ein Publikumsmagnet und bestätigte Hitchcocks Ruf, erfolgreiche Filme zu drehen. Obwohl sich der Brite weit von Buchans Roman entfernte, war der nicht enttäuscht sondern überaus angetan vom Ergebnis. Während einer Vorführung von Hitchcock gefragt, wie er den Film finde, äußerte sich der Autor: „Faszinierend! Ich bin gespannt, wie die Geschichte ausgeht.“