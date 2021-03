„Temptation Island“: Trash-TV-Treuetest erst bei TV Now, dann bei RTL

Anzeige

Anzeige

Köln. Am Donnerstag kommender Woche (25. März) startet bei TV Now die dritte Staffel der Datingshow „Temptation Island – Versuchung im Paradies“. Vier Paare testen vor Kameras in Kroatien ihre Beziehung. Die heterosexuellen Paare werden getrennt voneinander untergebracht und dann mit verführerischen Singles konfrontiert. „Zwei Wochen ohne Partner, aber dafür in bester Gesellschaft von heißen „Temptation Island“-Teilnehmern“, heißt es von der RTL-Mediengruppe dazu.

Schon zweieinhalb Wochen nach dem Start beim Streamingdienst kommt die Realityshow ins lineare Fernsehen. RTL zeigt die Folgen ab 11. April sonntags spätabends.