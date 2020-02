Temptation Island 2020: Sendetermine, Kandidaten, Neuheiten

Anzeige

Bali. Vier Paare, 24 Singles, viele Flirts und am Ende die alles entscheidende Frage: Wer bleibt seinem Partner auf der “Temptation Island” im Paradies treu?

“Temptation Island”: So funktioniert die TV-Show

“Temptation Island” ist ein weiteres Reality-Format von RTL – und es geht mal wieder um Liebe. Nur suchen die Kandidaten in dieser Show nicht nach einen neuen Partner, sondern bringen schon einen Partner mit. Wohin? Natürlich irgendwo in den Süden, in diesem Fall auf die “Temptation Island”, also die Insel der Versuchung. Die ist in diesem Fall Bali.

Hier stellen also vier Paare ihre Beziehung auf eine Probe. Sie verbringen zwei Wochen getrennt voneinander in Luxusvillen. Hier kommen dann zwölf Singles des anderen Geschlechts dazu, die die Vergebenen zu verführen versuchen. Und es gilt, nicht in Versuchung zu kommen – oder eben doch.

Wann startet “Temptation Island” im Stream und im Fernsehen?

Ab dem 18. Februar 2020 gibt es bei TVNOW jeden Dienstag eine neue Folge. Insgesamt gibt es zehn Folgen. Der Streamingdienst von RTL ist kostenpflichtig und kostet 4,99 Euro im Monat. Die ersten 30 Tage sind gratis zum Testen.

Im Free-TV läuft die Sendung um zwei Wochen zeitversetzt. Das heißt, RTL strahlt die erste Folge am 3. März 2020 aus. Ab diesem Tag läuft die Show jeden Dienstag um 23 Uhr im Fernsehen.

Die Sendetermine von “Temptation Island” bei RTL

Datum Tag Folge Uhrzeit 3. März 2020 Dienstag Folge 1 23:00 Uhr 10. März 2020 Dienstag Folge 2 23:00 Uhr 17. März 2020 Dienstag Folge 3 23:00 Uhr 24. März 2020 Dienstag Folge 4 23:00 Uhr 31. März 2020 Dienstag Folge 5 23:00 Uhr 7. April 2020 Dienstag Folge 6 23:00 Uhr 14. April 2020 Dienstag Folge 7 23:00 Uhr 21. April 2020 Dienstag Folge 8 23:00 Uhr 28. April 2020 Dienstag Folge 9 23:00 Uhr 5. Mai 2020 Dienstag Folge 10 23:00 Uhr

Das sind die Kandidaten bei “Temptation Island” 2020

Vier Paare, zwölf Singlefrauen und zwölf Singlemänner leben in zwei Luxusvillen. Die Singles haben die Aufgabe, die Vergebenen in Versuchung zu führen. Der Kandidatenüberblick.

Die Paare

Michelle und Mateo

Pia und Calvin

Hanna und Till

Siria und Davide

Die Singlefrauen

Melissa: Automobilkauffrau aus Friedrichshafen

Danijela: Studentin aus Schondorf

Sabrina: Verkäuferin aus Lanze

Natascha: Verkäuferin aus Oldenburg

Kim: Hostess aus Köln

Coco: 18 Jahre, aus Berlin

Dahnya: 27 Jahre, aus Bremen

Sarah: Stylistin aus Kassel

Monika: Studentin aus Oldenburg

Jacqueline: Tänzerin aus Köln und Hamburg

Kübra: Lehrerin aus Köln

Roxy: Zerspanungsmechanikerin aus Ansbach

Die Singlemänner

Dominik: Sicherheitsmitarbeiter aus Frankfurt

Diogo: Tatöwierer aus Köln

Fatih: Student aus Köln

Julien: Datingcoach aus Hannover

Bastian: Student aus Recklinghausen

Mike: Unternehmer aus Berlin

Dennis: Fitnesstrainer aus Frankfurt/Oder

Filippo: Gastronom aus Palma de Mallorca

Max: Auszubildender aus Stuttgart

David: Kassierer aus Köln

Eugen: Fitnessmodel aus Essen

Florian: Soldat aus Nürnberg

Das ist in der zweiten Staffel von “Temptation Island” neu

Die Kandidaten bekommen zum ersten Mal mit, was in der Villa ihres Partners passiert. Pikante Momente bekommen sie auf dem Bildschirm gezeigt.

Und: Anbandelnde können auf “Temptation Dates” gehen. Sie verbringen dabei eine gemeinsame Nacht in einem romantischen Hotel.

RND/klz