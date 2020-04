Tele 5 ärgert die AfD mit fiktivem Werbespot

Anzeige

München. Der Privatsender Tele 5 sorgt mit einem fiktiven AfD-Werbespot für Wirbel. Hintergrund der Aktion ist eine Forderung des AfD-Abgeordneten Stephan Brandner. Er hatte zuletzt appelliert, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zur Ausstrahlung von Parteiinformationen zu verpflichten.

“Wir sind zwar ein privat-rechtlicher Fernsehsender, aber eigentlich hat der Typ recht damit!”, lässt nun Tele-5-Chef Kai Blasberg ausrichten. “Deshalb haben wir unsere Reichweite und unsere charismatische Ausstrahlung genutzt, um in einem kurzen Video-Clip über die AfD als Partei zu informieren.”

In dem Video, das seit dem Wochenende in den sozialen Netzwerken verbreitet wird, sind allerhand rassistische Zitate von bekannten AfDlern zu lesen, darunter etwa von Björn Höcke oder Alexander Gauland.

10.000 Euro an Flüchtlingsorganisation

Das Video erreichte bis zum Montag bereits mehr als 1200 Retweets auf Twitter. Eine nicht ganz unwichtige Zahl: Senderchef Blasberg hatte im selben Atemzug angekündigt, bei 999 Retweets insgesamt 9999 EUR an die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl zu spenden.

“So viel Aufmerksamkeit wollen wir belohnt sehen. Deshalb gehen die 9999 Euro wie versprochen an die Hilfsorganisation Pro Asyl, die selbstbestimmte und unabhängige Stimme für die Menschenrechte und den Flüchtlingsschutz in Deutschland und Europa”, verkündete Blasberg am Montag. “Und da Kreative es generell weniger mit Zahlen als mit Fakten haben, runden wir noch schnell auf und machen doch am besten 10.000 Euro draus!"

AfD-Mann Stephan Brandner hatte aufgrund des Verbots von Großveranstaltungen bis zum 31. August gefordert, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sollten den im Bundestag vertretenen Parteien angemessene Sendezeiten einzuräumen. Vor allem die AfD käme da nämlich kaum noch zu Wort.

RND/msc