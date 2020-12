„Tatort: Unter Wölfen“: Lena Odenthal ermittelt im Rotlichtmilieu

Anzeige

Anzeige

Im Grunde ist das Fernsehen zu klein für die Visionen von Thomas Bohn. Gerade beim „Tatort“ will der frühere Werbefilmer als Autor und Regisseur oft höher hinaus als der finanzielle Rahmen zulässt. Unvergessen ist seine Episode „Tod im All“ (1997) – die Science-Fiction-Geschichte stammt aus einer Zeit, als Experimente im Sonntagskrimi noch seltene Ausnahmen waren.

Die Filme, die er in den Neunzigerjahren für den SWR in Ludwigshafen gedreht hat, waren ohnehin stets ungewöhnlich; wenn auch nicht automatisch sehenswert. Nach einer Pause von 15 Jahren ist er 2018 in die Pfalz zurückgekehrt, um eine Anklage gegen die amerikanische Kriegsdrohnenpolitik als fesselnden Thriller zu verpacken („Vom Himmel hoch“). „Unter Wölfen“ (läuft ausnahmsweise am Samstag, 26. Dezember, um 20.15 Uhr), sein achter Fall von insgesamt 72 Lena-Odenthal-Krimis, erreicht diese Qualität nicht ganz: Bohns Werke sehen immer klasse aus, aber seine Arbeit mit den Schauspielern hat oftmals gewisse Schwächen.

Die Handlung beginnt mit einer Entführung: An einer Ampel wird ein Mann nachts aus seinem Ferrari gezerrt. Am nächsten Tag wird seine Leiche gefunden. Der Tote ist der Clubbesitzer Kerala, er war auf dem Weg zur Bank, um die Tageseinnahmen zu deponieren. Das Geld ist weg, das Auto ebenfalls – alles deutet auf Raubmord hin. Stutzig macht die Ermittlerinnen Odenthal (Ulrike Folkerts) und Stern (Lisa Bitter) die Tatsache, dass das Opfer vor dem Exitus übel zugerichtet worden ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Ihre Nachforschungen führen ins Milieu der Türsteher. Die Szene wird von Gerhard Arentzen (Thure Riefenstein) dominiert. Kerala hat vor einiger Zeit eigene Leute engagiert und deren Dienste auch anderen Clubs angeboten. Damit ist der Fall im Grunde klar: Arentzen hat einen Konkurrenten aus dem Weg geräumt. Weil sich Bohn aber mit einer so schlichten Geschichte nicht zufrieden gebe würde, muss auch noch der rheinland-pfälzische Innenminister mitmischen: Der Politiker will dafür sorgen, dass die Bevölkerung wieder angstfrei auf die Straße gehen kann. In Arentzen hat er einen Bruder im Geiste gefunden. Der gute Draht zwischen den beiden hat indes noch andere Gründe. Und jetzt wird es schmutzig.

Das Stream-Team Was läuft bei den Streamingdiensten? Was lohnt sich wirklich? Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. gibt‘s jetzt im RND-Newsletter „Stream-Team“ – jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Dass „Unter Wölfen“ kein ganz großer Wurf ­geworden ist, liegt vor ­allem am Autor Thomas Bohn

Ulrike Folkerts, dienstälteste Hauptdarstellerin im Sonntagskrimi, ist immer dann am besten, wenn Lena Odenthal einen Gegenspieler hat, an dem sie sich ordentlich abarbeiten kann. Dafür braucht es allerdings auch Schauspieler, die diese Figuren mit entsprechendem Charisma versehen – das gelingt Thure Riefenstein nur bedingt. Eine zweite Voraussetzung für einen großen Odenthal-Krimi erfüllt der Film dagegen perfekt: Die Polizistin ist persönlich involviert. Kerala hat eine Tochter hinterlassen. Tania (Lucy Loona) ist ein kleines Mädchen mit großer Klappe und prompt schließt Odenthal das Kind in ihr Herz. Als Tanias Mutter Daphne (Annika Blendl) in ihrer Bar zusammengeschlagen und vergewaltigt wird, nimmt die Kommissarin das Mädchen zu sich.

Anzeige

Erst durch Tania wird der Überfall zur intensivsten Szene des Films: Bohn erspart ihr zwar, mit ansehen zu müssen, was Daphne widerfährt, aber sie ist Ohrenzeugin. Während der Tat bleibt die Kamera bei ihr – das grausame Ereignis findet allein auf der Tonspur statt. Schwierige Szenen wie diese setzen ein großes Vertrauensverhältnis zum Regisseur voraus. Gerade im Verlauf der gemeinsamen Szenen mit Folkerts entwickelt die junge Darstellerin einen speziellen Charme, der sie fast zu einer ebenbürtigen Spielpartnerin macht.

Wie stets bei Bohn sind Licht- und Bildgestaltung (Cornelia Janssen) ausgezeichnet. Die Musik (Hans Franek) ist ebenfalls sehr präsent. Dass „Unter Wölfen“ trotzdem kein ganz großer Wurf geworden ist, liegt vor allem am Autor Bohn. Der betrachtet „Unter Wölfen“ als eine Art Western, weshalb die Geschichte auf einen veritablen Showdown zwischen Sheriff und Gangster hinauslaufen muss. In diesem Sinne ist wohl auch der Schluss zu verstehen, der allerdings selbst in einem Western diskutabel wäre.

„Tatort: Unter Wölfen“ | ARD; mit Ulrike Fokerts, Lisa Bitter, Lucy Loona, Annika Blendl