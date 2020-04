“Tatort”-Star Margarita Broich: “Diese Aufmerksamkeit hat mir wirklich Angst gemacht”

Anzeige

Margarita Broich (59) arbeitet nicht nur als Theater- und Filmschauspielerin, sondern auch als Fotografin. Die “Tatort”-Kommissarin Anna Janneke spielt sie seit 2015. Im “Tatort: Die Guten und die Bösen” (hier geht’s zur Kritik), der am Sonntag, 19. April, um 20.15 Uhr in der ARD ausgestrahlt wird, hinterfragen die Kommissare Janneke und Brix sich und ihre Arbeit selbst. Angeschoben wird dieser Prozess durch einen Mord aus den eigenen Reihen: Polizeihauptmeister Ansgar Matzerath (Peter Lohmeyer) hat offenbar den Vergewaltiger seiner Frau ermordet.

Im neuen Frankfurter “Tatort: Die Guten und die Bösen” müssen die Polizisten ein Coaching machen, es geht um ihre Werte und was Polizeiarbeit für sie ausmacht. Was für ein Bild haben Sie von Polizisten?

Durch die “Tatort”-Dreharbeiten hat sich mein Bild von der Polizei total geändert. Ich hatte bisher nicht viel mit der Polizei zu tun, nur mal, als ich mich mit 20 bei Demos gegen Atomkraft habe wegtragen lassen, oder dass ich aufgeschrieben werde, wenn ich falsch parke. Wir waren für die Drehs auch bei der Polizei in Frankfurt und haben mit Leuten aus dem Kommissariat geredet und hatten Schießunterricht. Das hat meinen Blick darauf verändert, weil man begriffen hat, dass das ein Mannschaftssport ist – also wenn ich nicht gut trainiert bin und gut schieße, bringe ich alle anderen Kollegen in Gefahr. Ich habe größten Respekt davor. Ich könnte diesen Beruf nicht machen, ich bin zu ängstlich. Und “Schon wieder ein Bulle” oder so was sage ich jetzt nicht mehr.

Der aktuelle “Tatort”-Fall greift ein besonderes Thema auf, der Mörder ist nicht irgendein Krimineller …

Genau, ich fand bei diesem Fall so interessant, dass die Kommissare so nah an dem Fall sind und dass der Täter aus den eigenen Reihen kommt. Dass ich in der Rolle dann überlege: Darf ich dem jetzt den Schlüssel geben? Das ist doch eigentlich der Mörder. Oder dass ich Fragen stelle wie: Wie fühlt man sich denn, wenn man jemanden tötet? Solche Fragen werden selten gestellt beim “Tatort”.

Der Tatverdächtige fragt Janneke, ob sie einen Menschen schon mal so sehr geliebt hat, dass er sich als Teil von ihr selbst anfühlte. Darüber muss sie lange nachdenken und kommt dann “nur” auf ihren Sohn.

Ja, das ist jämmerlich. Und der Sohn stand nicht mal im Drehbuch, ihr fiel eigentlich gar nichts ein.

Den haben Sie also dazuerfunden?

Ja, dieser Sohn ist mir ein bisschen abhandengekommen. Den gab es im allerersten Film, und dann kam er komischerweise nie mehr im Drehbuch vor. An den habe ich mich dann erinnert. Die ganzen Kommissare werden immer als einsame Wölfe dargestellt, weil das irgendwie cool ist oder so. Aber trotzdem war die Antwort ziemlich trostlos.

Der Täter fragt Janneke auch, ob sie schon mal so viel Hass gespürt hat, dass sie jemanden töten wollte. Wie würden Sie auf so eine Frage antworten?

Wenn ich darüber nachdenke, dass irgendwer meinen Kindern etwas antut, dann würde ich am liebsten das Brotmesser nehmen und sie verteidigen. Man darf nicht so schnell “nie” sagen. Aber Rachegefühle hatte ich noch nie. Solche Fragen stellt man sich bei solchen Dreharbeiten: Was würde ich in so einer Situation tun? Kann man wirklich jemanden so hassen, dass man jemanden tötet? In dem Fall ist es so, dass die Frau des Täters vergewaltigt wurde. Da ist man einfach dankbar, wenn man nicht in solche Situationen kommt. Ich glaube, Liebe und Habgier sind in vielen Fällen die Motive für Morde.

Sie haben für den “Tatort” auch mit Hannelore Elsner gedreht, das war einer ihrer letzten Drehs, bevor sie gestorben ist. Wie erinnern Sie sich daran zurück?

Ich hätte niemals gedacht, dass sie eine schlimme Krankheit hat. Sie war zart, aber total aufgeweckt und interessiert auch in der Sache als Schauspielerin, dass man das überhaupt nicht ahnen konnte. Sie hat sich auch nicht geschont. Sie hat da glaube ich sehr viel Wert drauf gelegt, diese Arbeit unbelastet machen zu können, weswegen vermutlich auch keiner informiert war. Aber es ist natürlich unglaublich traurig. Ich fotografiere ja auch und sie hat am Set zu mir gesagt, dass ich mal meine Kamera mitbringen soll. Das habe ich auch gemacht, aber dann waren die Räume so hässlich, dass ich gesagt habe, dass wir das in Berlin nachholen, dass ich sie fotografiere. Dazu ist es dann nicht mehr gekommen und seitdem verschiebe ich fast gar nichts mehr.

Sie haben letztes Jahr geheiratet. War das auch eine Sache, die Sie nicht verschieben, sondern einfach direkt machen wollten?

Das war ja, bevor ich auf Frau Elsner gestoßen bin. (lacht) Aber ich wollte zum Beispiel immer mal nach Ägypten, ich wollte schon als Kind diese Pyramiden mal sehen. Und das habe ich dann einfach gemacht. Egal, ob’s jetzt hier oder da gefährlich ist. Ich werde jetzt am 3. Mai auch 60, was ich wegen Corona nicht feiern kann. Vielleicht bleibe ich einfach noch ein Jahr 59. Aber dann wird es natürlich sowieso ein bisschen enger, da kann man dann sowieso nicht mehr so viel verschieben. (lacht)

Sie sind seit fünf Jahren “Tatort”-Kommissarin. Wo mussten Sie an Ihre Grenzen gehen?

Der eine “Tatort”, den wir in Kassel gedreht haben, war für mich sehr ungewöhnlich. Da waren unendliche Vehörszenen, die ich eigentlich hätte proben müssen. Da bin ich auf einmal an Grenzen gestoßen. Und beim Horror-“Tatort” war es so, dass alles brannte und ich permanent die Haare versengt hatte. Es war so heiß bei diesen Abbrennaktionen und da konnten wir auch kein Double nehmen. Das war das erste Mal, dass ich dachte: Jetzt bin ich wirklich im Actionfilm gelandet.

Und wie erinnern Sie sich an Ihren ersten “Tatort” zurück?

Mein erster “Tatort” war eine große Prüfung, weil mir nicht klar war, was das für eine Welle ist. Ich war ja vorher auch schon in Fernsehfilmen und kenne den Beruf, aber diese Aufmerksamkeit hat mir wirklich Angst gemacht. Zum “Tatort” hat jeder Mensch in Deutschland was zu sagen. Ich habe vorher so viel Theater gespielt, bestimmt 1000 Vorstellungen, und bin niemals auf die Zuschauerzahl gekommen, die beim “Tatort” an einem Abend da ist. Das Bewusstsein, Fehler zu machen, hatte ich vorher so gar nicht. Aber kaum hält man die Waffe bescheuert, bekommt der Hessische Rundfunk 5000 Anrufe.