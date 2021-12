„Tatort“-Star Felix Klare: „Ich war bei verschiedenen Psychologen“

Anzeige

Anzeige

Die meisten kennen Schauspieler Felix Klare als Kommissar aus dem Stuttgarter „Tatort“. Nun wechselt der Darsteller die Seiten: In der sechsteiligen Serie „Schneller als die Angst“ ist er ein Serienmörder und Vergewaltiger, der aus dem Gefängnis ausbricht und vor der Polizei flieht. Zu sehen ist die Serie in der ARD am 1., 2. und 9. Januar, jeweils ab 21.45 Uhr in Doppelfolgen. In der ARD-Mediathek ist der Sechsteiler bereits ab dem 30. Dezember streambar.

Sie spielen in „Schneller als die Angst“ den Vergewaltiger und Serienmörder André Haffner. Wie bereiten Sie sich auf so eine Rolle vor?

Ich habe mir Dokumentarserien über echte Serienkiller angesehen, dann aber gemerkt, dass es auch verstört, wenn man sich nur mit furchtbaren Dingen beschäftigt. Ich habe dann eher geschaut, wie ich das mit meinem inneren Selbst verbinden kann, auch wenn das seltsam klingt. Ich bin der Meinung, dass man viele Gefühle und Bedürfnisse in sich trägt und wir Menschen gar nicht so unterschiedlich sind. André Haffner ist nicht als Monster geboren, sondern so geworden. Ich habe mich dann eher mit der Psyche der Figur auseinandergesetzt und bin auf vier Knackpunkte gekommen, auf denen die Rolle aufbaut.

Anzeige

Welche sind das?

Es ist eine extreme Form von Narzissmus. Außerdem hat die Figur ein Machtthema, er möchte dominant sein, über Manipulation und Sprache und auch über sein Wissen. Haffner ist studierter Psychologe und Berufspilot und spricht verschiedene Sprachen, ist also ein relativ intellektueller Serienkiller. Die anderen zwei Säulen sind sein starker Minderwertigkeitskomplex und das Thema Sucht. Ich konnte mit fast allen Säulen etwas anfangen. Nur das Thema Macht war weit weg von mir. Ich bin kein Machtmensch. Macht ist für mich immer etwas wahnsinnig Negatives. Ich kenne fast nur Machtmissbrauch.

Crime Time Welche Filme und Serien dürfen Krimi-Fans nicht verpassen? Mit unserem Newsletter Crime Time sind Sie uptodate. Gleich kostenlos abonnieren und alle zwei Wochen eine neue Ausgabe lesen. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Der Frauenmörder bekommt im Gefängnis auch Liebesbriefe von Frauen. Das passiert nicht nur in der Serie, sondern auch bei echten Serienkillern. Wie erklären Sie sich dieses Phänomen?

Anzeige

Das gibt es auch im Kleinen oder in abgeschwächter Form in Beziehungen. Narzissten oder Narzisstinnen strahlen eine gewisse Faszination aus, weil sie wahnsinnig von einer Sache oder von sich selbst überzeugt sind. Das kann eine große Anziehungskraft ausüben. Gerade Menschen, die nicht wissen, was sie wollen, kann man sehr einfach manipulieren.

In „Schneller als die Angst“ spielen Sie den gejagten Mörder, im „Tatort“ jagen Sie als Kommissar die Mörder. Ist eine böse Figur für Sie reizvoller?

Anzeige

Wenn man viel „Tatort“ dreht, ist es sehr reizvoll, auch mal eine böse Figur zu spielen. Eigentlich ist es aber am reizvollsten, extreme Figuren zu spielen. Figuren, die eine extreme Vergangenheit hinter sich haben oder große psychische Schwierigkeiten haben, bei denen man viel Emotionalität zeigen kann. Deshalb habe ich auch bei André Haffner versucht, ihn irgendwie menschlich zu zeigen, als er zum Beispiel Todesangst hat, sodass der Zuschauer ihn nicht als Bösen abhakt.

Beide Formate haben gemeinsam, dass es sich um Krimis/Thriller handelt. Die nehmen gefühlt viel Platz im deutschen Fernsehen ein. Wie sehen Sie das?

Ich glaube, 90 Prozent der Filme und Serien im deutschen Fernsehen sind Krimis oder Thriller. Warum das so ist, kann ich nicht sagen. Vielleicht gibt es nicht die Drehbücher, oder die Leute setzen lieber auf ein sicheres Pferd. Ich finde es ein interessantes und legitimes Genre, aber es kann auch mal was anderes für mich sein.

Anzeige

Sollte sich da von den Drehbüchern etwas ändern?

Ja, vielleicht. Es ist aber auch ein Signal, das Sender, Redaktionen und Produzenten an die Autoren senden müssen: Wir brauchen mal Stoffe, die in eine andere Richtung gehen. Das zweite, was in Deutschland gut funktioniert, sind Komödien. Es gibt nur Komödie oder Krimi im deutschen Fernsehen. Etwas dazwischen gibt es eher selten.

In Krimis kommt es auch mal vor, dass man als Schauspieler seinen eigenen Tod spielen muss. Wie fühlt sich das an?

Ich spiele eher die Todesangst als den Tod. Das ist keine Szene wie alle anderen. Da muss man einen guten Zugang zu sich selbst haben. Ich versuche, ein sehr reflektierter Mensch zu sein. Ich sehe mir auch gern psychologische Zustände an, bei mir selbst, aber auch bei anderen. Das ist ein Feld, bei dem es kein Ende gibt. Mathematik oder Technik interessieren mich überhaupt nicht. Da ist für mich immer ein Endpunkt und ein Ergebnis. Das allein macht es für mich unattraktiv.

Anzeige

Wovor haben Sie persönlich am meisten Angst?

Im Moment habe ich Angst vor der Einschränkung von Meinungsfreiheit. Man muss gerade wahnsinnig aufpassen, wie man was zu wem sagt, dass man nicht diskreditiert wird. Das finde ich sehr bedenklich.

Sie haben im Frühjahr dieses Jahres an der umstrittenen Aktion #allesdichtmachen teilgenommen und ihr Video im Gegensatz zu manchen Kollegen und Kolleginnen nach der Kritik nicht dauerhaft wieder zurückgezogen. Steht diese Entscheidung für Sie auch in diesem Meinungsfreiheitskontext?

Ich habe das #allesdichtmachen-Video für 24 Stunden zurückgezogen, weil der Shitstorm so heftig und extrem war und mich völlig überfordert hat. Da kann ich glaube ich für alle Schauspieler sprechen. Die Aktion war nicht für die Einzelnen gedacht, es war etwas Allgemeines, aber es haben ganz viele Einzelpersonen viel abbekommen. Deswegen kann ich auch manche Kollegen verstehen, denen es persönlich so nahegegangen ist, dass sie Stopp gesagt haben.

Würden Sie es mit Blick auf die Reaktionen heute genauso machen?

Ich bin seit der #allesdichtmachen-Aktion aus den unsozialen Medien ausgestiegen. Ich finde das einen viel besseren Titel als soziale Medien. Die sind nicht sozial. Auf Plattformen wie Instagram, Facebook und Twitter ist kein ernsthafter Dialog möglich.

Zurück zum Film: Die Polizistin, die Haffner jagt, wird nach einer Vergewaltigung immer wieder von ihren Ängsten übermannt. Sie geht zu einer Psychologin. Waren Sie schon mal beim Psychologen?

Ja, ich war bei verschiedenen Psychologen, habe eine Paartherapie gemacht und eine Familienaufstellung. Ich kann das nur jedem empfehlen. Warum soll man nicht zu einem Seelenarzt gehen, wenn man sich seelisch unwohl fühlt? Man geht doch auch zum Arzt, wenn man sich das Bein gebrochen hat. Ich kann nur jeden darin bestärken. Man kann sich nur weiterentwickeln und bereichern.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. ‒ jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Warum ist das in unserer Gesellschaft trotzdem oft noch ein Tabuthema?

Man hat auch ein bisschen Angst, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, weil man dann an Punkte kommt, über die man vielleicht nicht reden möchte. Manche Leute wollen gar nicht ans Eingemachte gehen, aus Angst vor Veränderung. Der Mensch strebt oft nach Sicherheit, aber das Leben ist alles andere als sicher.

Dazu kommt, dass eine Therapie von außen immer noch oft stigmatisiert wird. Auch die Polizistin im Film will nicht als Opfer gelten …

Eine Therapie wird als Schwäche ausgelegt, wobei sie eigentlich alles andere ist. Eine Krankheit offenbart auch etwas – dass man da mal hinschauen sollte. Das ist auch bei einer psychischen Krankheit so. Eigentlich ist es eine Stärke, sich das anzugucken.