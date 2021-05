„Tatort“-Star Axel Prahl wollte erst Lehrer werden: „Lehramtsstudium sehr unbefriedigend“

Anzeige

Sie spielen in „Extraklasse 2+“ einen Lehrer an einer Abendschule. Bevor Sie Schauspieler geworden sind, haben Sie auch auf Lehramt studiert. Warum wollten Sie den Job doch nicht machen?

Ich fand das Lehramtsstudium sehr unbefriedigend. Ich wollte Grund- und Hauptschullehrer werden für Mathematik und Musik, und in Mathe hatten wir acht Wochenstunden mathematisch-wissenschaftliches Arbeiten, und für die Didaktik gab es nur zwei Wochenstunden. Das ist ein Missverhältnis. Wenn ich Kinder bis zur fünften Klasse unterrichten möchte, wozu brauche ich diese mathematisch-wissenschaftlichen Abhandlungen? Dann war es darüber hinaus so, dass die hierarchische Struktur furchtbar war. Das war noch diese Generation „Befehl und Gehorsam“.

Wie hat sich das gezeigt?

Wenn ein junger Lehrer andere Vorstellungen mitbrachte, hat er gelitten. Das hat auch dazu geführt, dass ich das Studium im fünften Semester abgebrochen habe und zur Schauspielschule gegangen bin. Diese beiden Berufe sind durchaus miteinander verwandt. Ein wirklich guter Lehrer sollte meines Erachtens den Lernstoff möglichst spannend an den „Mann“ bringen. Bedauerlicherweise ist die Realität meistens die, dass Lehrer sich einmal in ihrem Schulstoff einrichten und diesen dann immer in gleicher Form bis zur Rente durchziehen.

Ihre Figur Ralph ist eigentlich mehr Sozialarbeiter als Lehrer, hat man den Eindruck. Gehört das zum Lehrersein dazu?

Unbedingt! Lehrer sollten für die Sorgen der Schüler ein offenes Ohr haben. Es ist zwar häufig eine Gratwanderung, aber natürlich kann ein Lehrer manchmal auch Spannungen zwischen Elternhaus und Kindern auffangen. Das ist durchaus etwas, was ein Lehrer meiner Meinung nach zumindest im Blick haben sollte.

Ralph wird durch seine Schüler auch viel Wertschätzung entgegenbracht. Wann empfinden Sie als Schauspieler das Gefühl, eine wichtige Aufgabe zu haben?

Allein die Wertschätzung, dass man mir einen Stoff anbietet, finde ich großartig.

Sehen Sie da für sich auch die Aufgabe, zu unterhalten?

Unterhaltung war schon immer meine oberste Priorität. Wenn ich eine Szene spiele, überlege ich immer, was der größtmögliche Unterhaltungswert für den Zuschauer ist.

Einer von Ralphs Schülern im Film, ein ehemaliger Musiker, zeigt auch Parallelen zu Ihrem Leben auf. Auch Sie haben eine Zeit lang als Straßenmusiker gearbeitet …

Ja, das war bei mir mehr oder weniger ein missglückter Urlaub. Ich bin damals mit einem Freund und 500 D-Mark losgefahren, es war Winter, und wir wollten in die Sonne. Trampen hat nicht geklappt, dann haben wir uns eine Bahnfahrkarte erst nach Frankreich und dann nach Spanien gekauft, womit das Geld weg war. In Granada sind wir ausgestiegen und waren mittellos.

Haben Sie das Ganze trotzdem in guter Erinnerung?

Ja, wenn ich mich jemals in irgendeiner Form frei gefühlt habe, dann war es in dieser Zeit. Es hat mir ein Gefühl der Grundsicherheit gegeben, weil ich gemerkt habe, dass die Situation noch so hoffnungslos aussehen kann, aber es kommt immer irgendeine Lösung daher. Wir durften dort in einem Rundfunksender spielen, sind in Frankreich auf einem kleinen Festival aufgetreten, wurden von Leuten zum Essen eingeladen, und das Geld reichte überraschenderweise doch immer für eine sehr günstige Pension und eine Flasche Rotwein am Abend. Damit war das Leben eigentlich schön.

Später haben Sie den Schwerpunkt aufs Schauspielern gelegt. Wie kam es zu der Entscheidung?

Ich hatte damals eine Band, mit der es gerade anfing, erfolgreich zu werden. Wir hatten einen wichtigen Auftritt in einer NDR-Sendung und haben dafür 1000 D-Mark bekommen, geteilt durch vier. Für die Proben mussten wir nach Hamburg fahren, da blieb nicht viel Geld übrig. Und es war sehr anstrengend mit der Fahrerei, weil ich gleichzeitig schon am Schauspielhaus in Kiel beschäftigt war. Da habe ich gemerkt, dass ich mich entscheiden muss. Dann war die Musik lange Zeit nur meine private Oase. Bis zu dem Gundermann-Gedenkkonzert, als ich im späten Alter von 51 Jahren von einer Plattenfirma entdeckt wurde (lacht).

Finden Sie denn jetzt in der Corona-Zeit mehr Zeit für Musik?

Ich habe mir ein kleines Heimstudio eingerichtet, in dem ich munter produziere, Ideen aufnehme und Liedchen schreibe.

Und wie froh sind Sie in dieser Zeit, den „Tatort“ als sichere Produktion zu haben?

Damit kann ich mich wirklich glücklich schätzen, ich bin in einer sehr privilegierten Situation. Ich hatte auch kürzlich erst mit meinem „Tatort“-Kollegen Jan Josef Liefers mehrere Drehtage für seinen Film „Hocker Holmer“ (Arbeitstitel).

Dann verstehen Sie sich auch privat sehr gut?

Ja, Jan und ich sind bestens befreundet und schätzen uns sehr. Es gibt viele Gründe, warum ich beim „Tatort“ mitspiele, aber die Arbeit mit Jan ist auch einer. Wir denken immer für den anderen mit und schmeißen uns die Bälle zu, das macht einfach Spaß. Jan ist auch sehr uneitel, was das anbelangt.

Ihre jetzige Filmfigur Ralph lebt mit über 50 noch in einer WG. Wenn Sie nicht verheiratet wären: Könnten Sie sich eine WG mit Jan Josef Liefers vorstellen?

Vielleicht mit entsprechendem Personal, das das Zeug hinter ihm wegräumt (lacht). Aber vielleicht tue ich ihm da auch unrecht.

„Extraklasse 2+“ läuft am Montag, 3. Mai, ab 20.15 Uhr im ZDF.