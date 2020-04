Tatort-Saarbücken: So reagiert das Netz auf Vladimir Burlakov und Daniel Sträßer

Anzeige

So viel ist sicher: Läuft eine neue “Tatort”-Episode im Fernsehen, trendet der dazugehörige Hashtag bei Twitter. So auch am Ostermontag, als Vladimir Burlakov und Daniel Sträßer als neues Ermittler-Duo aus Saarbrücken das erste Mal auf Mörderjagd geschickt wurden.

Wir blicken auf die besten Reaktionen der Twitter-Nutzer:

Für den Style-Faktor der Dienstkleidung gab es zumindest schon einmal die Note 1:

„Die Idee für ein Modellabel mit fair gehandelter Businessmode für den modernen Mann hatten wir auf einem conscious tourism Trip nach Bangladesch.“ #tatort pic.twitter.com/ffy7QhimIt — Carsten Pilger (@CarstenP) April 13, 2020

Ebenso für das lupenreine Hochdeutsch:

#Tatort

Für Saarländer sprechen die aber erstaunlich gut Hochdeutsch.

Also für mich sind die alle verdächtig. — Caspar David Niedlich (@Humpen) April 13, 2020

Dialoge wurden analysiert – sogar vom Haussender ARD:

"Ich hasse dich."

"Und ich hasse dich."

Deutschland, Tag 22 der Ausgangsbeschränkungen.#Tatort — Tatort (@Tatort) April 13, 2020

Und zwischendurch wurde auch ein wenig über das neue Ermittler-Team geschmunzelt:

Wenn Du zulange in Berlin Mitte warst und zurück im Saarland auch nicht so richtig weißt.#Tatort pic.twitter.com/TD7nOgBGQx — ac (@AstridCarolus) April 13, 2020

Die neuen #Tatort Kommissare oder zwei aktuell arbeitslose Berliner DJs beim Waldspaziergang. Man weiß es nicht. pic.twitter.com/LofxbE1lvC — thore (@justthore) April 13, 2020

Tatsächlich war sich die Community im Großen und Ganzen aber einig:

Top gelungener #Tatort

Bin vom neuen Saarland - Team voll überzeugt.

Note 1 — Andreas Jörg (@AndreasJoerg79) April 13, 2020

RND/liz