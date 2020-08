Sommerpause im TV: Wann gibt es neue Folgen von Anne Will, Tatort, Markus Lanz und Co.?

Anzeige

Anzeige

Berlin. Der Sommer muss dieses Jahr ohne TV-Highlight Fußball-EM auskommen. Doch auch reguläre TV-Sendungen verabschieden sich in der Regel ab Juni in die alljährliche Sommerpause. So ist die beliebteste TV-Reihe der Deutschen, der ARD-“Tatort”, am Abend des 7. Juni mit einem Münchner Krimi in eine 13-wöchige Sommerpause gegangen. Bis die neue Saison startet, zeigt das Erste Wunsch-Folgen, für die Zuschauer im “Tatort-Voting” abstimmen können. Ein neuer “Tatort” wird voraussichtlich am 6. September zu sehen sein. Eine Woche vorher startet das RTL-Quiz “Wer wird Millionär?” mit Günther Jauch in die neue Quiz-Saison.

Bei den ARD-Talkshows begann die Sommerpause 2020 früher als im letzten Jahr und dauert zum Teil auch länger. “Maischberger - Die Woche” war letztmals am Mittwoch, den 3. Juni, zu sehen und ist am 5. August wieder gestartet. Länger gedulden müssen sich Zuschauer von “Anne Will”. Der Polit-Talk kehrt erst Anfang September zurück ins TV-Programm.

Bei so vielen Sendungen den Überblick zu behalten, ist nicht leicht. Wir haben die wichtigsten Starts der neuen TV-Saison zusammengetragen:

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

“Anne Will”, “Tatort” und Co.: Wann endet die Sommerpause im TV?

Die meisten Sendungen starten wieder im August, der Rest folgt im September.

5. August 2020: “Maischberger - Die Woche”

11. August 2020: “Markus Lanz”

20. August 2020: “Maybrit Illner”

17. August 2020: “hart aber fair”

31. August 2020: “Wer wird Millionär?”

6. September 2020: “Anne Will”

6. September 2020: “Tatort”

11. September 2020: “heute-show”

TV-Highlights: Diese Sendungen sollen noch in diesem Jahr starten

Anzeige

Neben den Re-Starts gibt es natürlich noch eine Reihe an TV-Formaten und Highlights, die nach dem Sommer Premiere feiern oder in eine neue Saison gehen. Dazu gehören:

Anzeige

Nicht für alle der genannten Sendungen stehen zum derzeitigen Zeitpunkt konkrete Start- und Sendetermine fest.