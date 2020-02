Anzeige

„Tatort“ ist eine der erfolgreichsten und auch längsten Krimiserien im deutschsprachigen Raum. Derzeit erscheinen wieder regelmäßig neue Folgen der gefeierten Reihe. Wieder gehen die Kommissare auf die Jagd nach Verbrechern und versprechen den Zuschauern einen spannenden Abend.

Seit 1970 strahlen das Erste und viele regionale Sender des ARD die beliebte Serie aus. Wann und wo die neuen Folgen zu sehen sind:

Wo kann ich die neuen Folgen „Tatort“ sehen?

Neue Episoden erscheinen nicht immer regelmäßig. Doch in den meisten Fällen zeigt das Erste jeden Sonntagabend den neuesten „Tatort“. Zusätzlich strahlen einige regionale Sender der ARD regelmäßig alte Episoden aus. Neue Folgen erscheinen ausschließlich im Ersten und auf One sowie in Österreich auf ORF2 und in der Schweiz auf SRF1.

Auch online gibt es die neuen Folgen „Tatort“ zu sehen. Zeitgleich mit der Fernsehausstrahlung ist die aktuelle Folge live im Stream des Ersten abrufbar.

Wann erscheinen neue Folgen „Tatort“?

Nahezu wöchentlich strahlt das Erste eine neue Folge „Tatort“ aus. Jeden Sonntag um 20.15 Uhr gehen die Kommissare des jeweiligen Teams Verbrechen auf den Grund. Die Folgen sind auch online in der ARD-Mediathek als Stream abrufbar. Wiederholungen laufen am Sonntag um 21.45 Uhr und 23.45 Uhr auf One sowie Dienstag nach Mitternacht im Ersten.

Das sind die nächsten Sendetermine von „Tatort“:

01. März, 20.15 Uhr, Das Erste: „Die Nacht gehört dir“

08. März, 20.15 Uhr: Das Erste „Leonessa“

15. März, 20.15 Uhr: Das perfekte Verbrechen

22. März, 20.15 Uhr: Niemals ohne mich

29. März, 20.15 Uhr: Krieg im Kopf

Wo sind alte Episoden von „Tatort“ zu sehen?

Die zuletzt auf den jeweiligen Sendern ausgestrahlten Folgen von „Tatort“ sind in der ARD-Mediathek zu sehen. Dort werden aber nicht alle Episoden angeboten. Das sind die Sendezeiten für alte „Tatort“-Folgen auf Sendern der ARD:

Das Erste – Freitag, 22.00 Uhr / Sonntag, 20.15 Uhr

NDR – Dienstag, 22.00 Uhr

WDR – Donnerstag, 20.15 Uhr

RBB – Montag, 22.00 Uhr

SWR – Mittwoch, 22.00 Uhr

MDR – Mittwoch, 22.05 Uhr

HR-Fernsehen – Montag, 21.45 Uhr

BR-Fernsehen – Dienstag, 20.15 Uhr

Je nach Sendeplan der verschiedenen Anstalten ist es möglich, dass die Termine der Ausstrahlungen variieren. In der Mediathek des Ersten lassen sich ebenfalls viele zuvor ausgestrahlte Folgen „Tatort“ abrufen. Auf manchen Mediatheken der anderen ARD-Sender ist dies ebenfalls möglich.

Wo sind die nächsten Einsätze bei „Tatort“?

„Die Nacht gehört dir“

Ein erfolgreiche Geschäftsfrau wird wird an ihrem Geburtstag von einer Kollegin ermordet, aber der Hintergrund ist unklar. Ermittler Voss und Ringelhahn vermuten mehr hinter der Geschichte und begeben sich auf die Suche nach der Wahrheit.

„Leonessa“

Ein Kneipenbesitzer in Ludwigshafen wird hinter seinem Tresen erschossen. Die Vermutung liegt nahe, dass das Opfer jemanden bei illegalen Aktivitäten in die Quere gekommen war. Die Kommissarinnen Lena Odenthal und Johanna Stern nehmen sich der Sache an.

„Das perfekte Verbrechen”

Eine Studentin einer privaten Elite-Schule wird in Berlin erschossen. Die Kommissare Rubin und Karow nehmen die Ermittlungen auf und folgen den ersten Spuren zu einer Gruppe von vier Studenten der gleichen Hochschule.

„Niemals ohne mich”

Eine Mitarbeiterin des Jugendamts wird erschlagen aufgefunden. Schnell stellen die Ermittler Ballauf und Schenk fest, dass das Opfer zahlreiche Feinde in ihrem Umfeld hatte. Aber wer steckt hinter diesem heimtückischen Mord?

„Krieg im Kopf”

Ein bewaffneter und offensichtlich psychisch belasteter Täter bedroht die Kommissarin Charlotte Lindholm. Nun muss ihre Partnerin Anaïs Schmitz handeln. Die weiteren Ermittlungen führen sie zu einer Leiche und deuten auf einen missglückten Bundeswehreinsatz.

Deutschland, Österreich, Schweiz - Gemeinschaftsproduktion „Tatort“

„Tatort“ ist die langlebigste Krimiserie im deutschsprachigen Raum und wird seit 1970 ausgestrahlt. Die Serie ist eine Gemeinschaftsproduktion vom deutschen ARD, österreichischen ORF und schweizerischen SRF.

Das Konzept der einzelnen Filme setzt auf in sich geschlossene Geschichten, die in circa 90 Minuten pro Folge erzählt werden. Dabei stehen die jeweiligen Kommissare im Mittelpunkt und klären besonders brisante Verbrechen auf. Die Handlungsorte wechseln immer wieder und zeigten bereits zahlreiche Städte aus ganz Deutschland und auch Orte aus der Schweiz und Österreich.

RND/lk/pf