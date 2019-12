„Tatort: Das Team“ an Neujahr: Gruppentherapie für Kommissare

Anzeige

Das geht ja gut los – mit dem NRW-Ministerpräsidenten, der von dem talentierten Armin Laschet routiniert verkörpert wird. Und mit einer ungewöhnlichen Folge, mit der der „Tatort“ ins neue Jahr startet.

Ein Jahr, in dem die Krimireihe ihr 50-jähriges Jubiläum feiert. Und da geht auch der verantwortliche WDR gleich in die Vollen. Der von ihm produzierte Beitrag weist nämlich mehrere Besonderheiten auf: Der Film kommt ohne festes Drehbuch aus. Die Darsteller kennen nur ihr Rollenprofil und müssen also im Zusammenspiel – auch bei den Dialogen – improvisieren. Und geleitet wird ihr Spiel von einem Regisseur, Jan Georg Schütte, der auf ganz ähnliche Weise schon die Fernsehfilme „Wellness für Paare“ (2014) und „Klassentreffen“ (2019) erfolgreich für die ARD erarbeitet hat.

Diese Spielform setzt natürlich exzellente Darsteller voraus. Und so ist es dem Sender als weitere Besonderheit gelungen, ein wirklich eindrucksvolles NRW-Team zu verpflichten. Aus Münster kommt die „Tatort“-Kommissarin Nadeshda Krusenstern (Friederike Kempter). Aus Dortmund kommen ihre Kollegen Martina Bönisch (Anna Schudt) und Peter Faber (Jörg Hartmann). Friedrich Mücke spielt den jungen Ermittler Sascha Ziesing aus Paderborn, Nicholas Ofczarek („Der Pass“) den Aachener Kommissar Franz Mitschowski, Ben Becker den psychisch angeschlagenen Kommissar Marcus Rettenbach aus Oberhausen und Elena Uhlig seine Kollegin Nadine Möller aus Düsseldorf.

Diese glorreichen Sieben treffen sich in einem leer stehenden Hotel zu einem Workshop mit dem scheinbar einzigen Ziel, ein schlagkräftiges Team zu formen. Geleitet wird die Gruppe von zwei erfahrenen Psychocoaches, den Brüdern Scholz, die von Charly Hübner aus dem „Polizeiruf“ Rostock und dem „Tatortreiniger“ Bjarne Mädel gespielt werden. Auch der Anlass dieses Treffens, bei dem sie vom Ministerpräsidenten begrüßt werden, ist was Ungewöhnliches: eine dramatische Mordserie in NRW, die das Land in Angst und Schrecken versetzt hat. Vier Kommissare sind nämlich in kürzester Zeit von einem Serienkiller grausam getötet worden, weitere Morde werden befürchtet, entsprechend hoch sind daher auch die Sicherheitsvorkehrungen rund ums Hotel. Und, auch das ist wichtig, jeder im „Team“ hat wenigstens einen der Ermordeten persönlich gekannt.

Ein aufregendes, aber auch manchmal zähes Psychokammerspiel

Aus dieser Ausgangssituation heraus entwickelt sich nun ein zuweilen aufregendes, dann oft wieder recht zähes Psychokammerspiel, das vor allem von den Konflikten in dieser Gruppe lebt. Und das zusätzlich angefacht wird von gängigen therapeutischen Psychospielen wie Stuhlkreisen, dem heißen Stuhl oder einer Art von Speeddating, bei der sich die Mitmachenden in kürzester Zeit unangenehme Dinge sagen müssen. Während sich einige aus dem Team auf diese Spiele einlassen, reagieren andere gelangweilt oder gar ablehnend. Zwischendurch kommen Aggressionen auf, man beschimpft oder verdächtigt sich. Auch alte Geschichten und einstige Liebesaffären kochen hoch. Und dann haben die ersten den Verdacht, dass es bei ihrer Zusammenkunft gar nicht um Teambildung geht, sondern dass einer aus der Gruppe dabei als Täter überführt werden soll.

Diesen Verdacht hat auch schnell der Zuschauer, wenn er die Geduld hat, sich auf diesen Seelenringelpiez einzulassen. Und viel Geduld braucht man wirklich beim Zuschauen, da sich das anfangs noch durchaus reizvolle Geschehen viel zu schnell zu einer Gruppentherapie für Kommissare entwickelt. Eine Therapie, die trotz der guten Schauspieler leider alles andere als spannend ist. Mit einem Krimi hat das jedenfalls nur äußerst wenig zu tun. Allein schon weil die für das Genre nun einmal nötige zielgerichtete Handlung fehlt und der Schwerpunkt beinahe ausschließlich auf der mehr oder weniger dramatischen Auseinandersetzung der unterschiedlichen Charaktere liegt.

Ein Mord am Ende der Psycho-Sitzung

Ein bisschen aufregend wird diese abgefilmte Psycho-Sitzung dann doch noch, als zu Beginn des letzten Drittels des Films ein Mord geschieht. Opfer ist jemand aus dem Team. Und danach beginnt tatsächlich noch ein fast klassischer Krimi, auf den die meisten Zuschauer allerdings eine Stunde lang vergeblich gewartet haben. Wenn sie denn gewartet haben.