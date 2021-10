„Tatort“ aus Frankfurt: Woher kennt man die beiden jungen Frauen?

Anzeige

Anzeige

Die ARD setzt im aktuellen „Tatort“ mit dem Titel „Luna frisst oder stirbt“ auf ein Duo, das kürzlich schon mal in einer großen Produktion gemeinsam vor der Kamera stand: Jana McKinnon und Lena Urzendowsky.

Im Sonntagskrimi spielen sie zwei junge Frauen, die in der Literatur­szene unterwegs sind. Die eine, Jana McKinnon, spielt Autorin Luise, die andere, Lena Urzendowski spielt ihre Freundin Nellie, ein Mädchen, das der Hauptfigur in Luises Buch sehr ähnelt. Als Luise plötzlich tot aufgefunden wird, rückt auch Nellie in den Fokus der Ermittler.

Anzeige

„Tatort“: Wo hat man die beiden Haupt­darstel­lerinnen gesehen?

Doch woher kennt man das Duo aus dem „Tatort“? Jana McKinnon und Lena Urzendowsky waren in diesem Frühjahr die beiden Haupt­darstellerin der Amazon-Prime-Serie „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“. McKinnon spielte Drogen­junkie Christiane F., Urzendowsky ihre beste Freundin Stella.

Urzendowski postete auf Instagram ein Foto von den gemeinsamen Dreh­arbeiten, schwärmt: „Wir haben letzten Winter einen sehr schönen ‚Tatort‘ gedreht … Mit einem mir wirklich sehr ans Herz gewachsenen Cast.“ Könnte also sein, dass das Duo auch in Zukunft nochmal gemeinsam vor der Kamera steht.