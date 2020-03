"Tatort": Auch als Bundeskanzler würde Armin Laschet nicht auf die Krimis verzichten wollen

Anzeige

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet würde auch als Bundeskanzler nicht auf den sonntäglichen “Tatort” verzichten. “Sich frei in der Stadt bewegen, am Samstag einkaufen oder mal am Kiosk eine Zeitung holen. Das schätze ich derzeit sehr. Aber was ich immer beibehalten möchte: sonntags den Tatort schauen”, sagte er der “Bild am Sonntag” auf die Frage, ob es irgendetwas gebe, was er sich in jedem Fall bewahren wolle, egal ob als CDU-Chef oder als Bundeskanzler.

Laschet ist ein bekennender “Tatort”-Fan. Am Neujahrstag hatte er selbst in einer Folge mitgespielt – in der Rolle als NRW-Ministerpräsident. Laschet hat vor wenigen Tagen seine Kandidatur für den CDU-Vorsitz angekündigt.

RND/dpa