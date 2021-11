„Tatort“: ARD startet mit zwei Folgen ins neue Jahr

Anzeige

Anzeige

Stuttgart/Dortmund. Das neue Jahr beginnt in der ARD mit einem „Tatort“-lastigen Wochenende: An den ersten beiden Tagen 2022 zeigt das Erste zur besten Sendezeit jeweils einen neuen „Tatort“: Am 1. Januar, einem Samstag, kommt als Neujahrs-„Tatort“ ein Krimi aus Stuttgart und am Sonntag, 2. Januar, eine neue Episode aus Dortmund. Das geht aus der Programmplanung des Ersten hervor.

Im Neujahrskrimi vom SWR namens „Videobeweis“ (1.1., 20.15 Uhr) haben es Lannert und Bootz (Richy Müller und Felix Klare) mit einem Toten auf der Weihnachtsfeier eines Versicherungskonzerns zu tun.

Crime Time Welche Filme und Serien dürfen Krimi-Fans nicht verpassen? Mit unserem Newsletter Crime Time sind Sie uptodate. Gleich kostenlos abonnieren und alle zwei Wochen eine neue Ausgabe lesen. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Überraschende Krimis zum Jahresstart

Im Film „Gier und Angst“ vom WDR (2.1., 20.15 Uhr) ermittelt die Dortmunder Mordkommission um Faber, Bönisch, Pawlak und Herzog (Jörg Hartmann, Anna Schudt, Rick Okon und Stefanie Reinsperger), nachdem ein Vermögensberater erschossen worden ist.

Die ersten „Tatorte“ der vergangenen Jahre waren überraschende Krimis: 2021 starb im Neujahrs-„Tatort“ die Figur des Weimarer Ermittlers Lessing (Christian Ulmen), 2020 starb die Münster-Ermittlerin Nadeshda Krusenstern, gespielt von Friederike Kempter, die damit nach 17 Jahren beim beliebtesten Ermittlerteam ausstieg.