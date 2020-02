“Take Me Out”: RTL plant Datingausgabe für Schwule

Anzeige

Anzeige

Mit der Kuppelshow “Take Me Out” mit Ralf Schmitz holt RTL regelmäßig am späten Samstagabend gute Quoten. Nun plant der Sender eine Ausgabe für Schwule: UFA Show & Factual sucht online bereits nach willigen Singlemännern. In Hannover und Hamburg gab es bereits Castings dafür, es folgen weitere in Köln, Leipzig, Berlin, Nürnberg und München.

Voraussetzung ist demnach, dass die Männer zwischen 18 und 40 Jahren alt sind, “schlagfertig und um keinen Spruch verlegen”. “In einer Sonderausgabe der erfolgreichen Datingshow stellt sich ein Mann 30 attraktiven Singles. Über drei Runden heißt es für ihn, die Männer von sich zu überzeugen”, heißt es in der Beschreibung der Sondershow “Take Me Out – For Gays”.

RND/hsc