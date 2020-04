Tageszeitung “taz” bekommt zwei Chefredakteurinnen

Anzeige

Berlin. Die Redaktion der Tageszeitung "taz" wird künftig von einer weiblichen Doppelspitze geführt. Die Journalistin Ulrike Winkelmann (48) kommt vom öffentlich-rechtlichen Deutschlandfunk und übernimmt zum August die Position der Chefredakteurin, wie die taz Verlags- und Vertriebs GmbH am Dienstag in Berlin mitteilte. Gleichberechtigt in dieselbe Position wurde zudem Barbara Junge (52) berufen, sie ist seit 2016 bereits stellvertretende "taz"-Chefredakteurin. Sie beginnt im Mai in neuer Funktion.

Löwisch geht zu “Die Zeit”

Die Redaktionsspitze der überregionalen Tageszeitung wird frei, weil Chefredakteur Georg Löwisch zur Wochenzeitung "Die Zeit" wechselt. Er wird dort Chefredakteur der "Zeit"-Extraseiten "Christ & Welt" sowie "Zeit"-Autor. Löwisch war seit 2015 "taz"-Chefredakteur.

"taz"-Genossenschaft-Vorstandsmitglied Pascal Beucker sagte über die neue Doppelspitze: "Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, mit Ulrike Winkelmann eine profilierte und erfahrene Kollegin zur "taz" zurückzuholen." Mit ihr und Junge werde künftig ein starkes Frauenduo die Geschicke der Redaktion lenken.

Nach Deutschlandfunk

Winkelmann volontierte bei der "taz" und arbeitete dort danach unter anderem als Redakteurin für Sozialpolitik und Parlamentskorrespondentin und leitete später auch zeitweise das Innenressort. Dazwischen ging sie für ein Jahr zur Wochenzeitung "der Freitag". 2014 wechselte sie dann als Politik-Redakteurin zum Deutschlandfunk.

Auch Junge hat ihre journalistischen Wurzeln bei der "taz". 2001 wechselte sie den Angaben zufolge zum "Tagesspiegel" und war dort auch als Washington-Korrespondentin tätig. 2016 kam sie dann zur "taz" zurück.

