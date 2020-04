Tagesthemen: ARD-Journalist kommentiert Maskenpflicht mit aufgesetzter Sturmhaube

Anzeige

Seit dieser Woche herrscht in Deutschland wegen des Coronavirus eine Maskenpflicht: Menschen müssen im Einzelhandel und im Supermarkt eine Maske tragen. Dabei ist alles erlaubt, was Mund und Nase bedeckt - Schals, Tücher und im Zweifelsfall gehen sogar Sturmhauben durch.

Das hat der RBB-Journalist Oliver Jarasch für eine besondere Kritik in den ARD-Tagesthemen genutzt. In einem Kommentar trat er mit einer Sturmmaske auf, nur seine Augen sind erkennbar. “Klar, ist mit der Maskenpflicht nicht so eine Sturmhaube gemeint”, sagt er, und zieht sich die Maske dann vom Kopf, “aber da geht das Durcheinander ja schon los. Es reicht, Mund und Nase wie auch immer zu bedecken.”

Er kritisiert im Folgenden, dass die Autonomen diese Maskenpflicht zur Vermummung ausnutzen könnten. “Die Berliner Autonomen jubeln schon und werden das Vermummungsverbot kurz vor dem 1. Mai fantasievoll auszuweiten versuchen”, ist Jarasch sich sicher und spricht vom “Alptraum jedes Polizisten, wenn jedes Banditentuch zum Corona-Schutz umdefiniert werde könnte”.

ARD-Kommentator nennt Maskenpflicht "eine Übersprungshandlung”

Er beobachte bei der Maskenpflicht “Aktionismus” und nennt sie “eher eine Übersprungshandlung”. “Aus Rücksicht eine Schutzmaske zu tragen, ist richtig und sinnvoll”, findet Jarasch zwar. Doch ist er auch der Meinung: “Die bundesweite Maskenpflicht suggeriert eine Sicherheit, die nicht da ist. Sie lenkt davon ab, dass sich immer mehr Menschen nach Lockerungen sehnen und in Sicherheit wähnen.” Genau davor habe er Angst - “dass wir zu schnell zur Normalität übergehen und mit Maske als Alibi Vollgas geben”.

Video Maskenpflicht im Nahverkehr 1:37 min Seit Montag müssen alle Reisenden im Nahverkehr einen Mund- und Nasenschutz tragen. © Reuters

Dann zieht er noch einen tierischen Vergleich heran: “Mir kommt es augenblicklich so vor, als würde man einen Kampfhund von der Leine lassen und wird ihm halbherzig hinterherrufen: ‚Aber vergiss nicht, den Maulkorb anzulegen’”, so Jarasch.

RND/hsc