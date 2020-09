“Tagesschau” Chefsprecher Jan Hofer verlässt die Sendung – Jens Riewa wird Nachfolger

Anzeige

Hamburg. “Tagesschau”-Chefsprecher Jan Hofer geht Ende des Jahres in den Ruhestand. Das gab der NDR am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt. Hofers Nachfolger wird demnach Jens Riewa. Julia-Niharika Sen und Constantin Schreiber verstärken künftig das Team der Sprecherinnen und Sprecher der Tagesschau um 20 Uhr.

“Der überragende Erfolg der Tagesschau wäre ohne Jan Hofer nicht denkbar”, wird NDR-Intendant Joachim Knuth zitiert. “Er war über Jahrzehnte hinweg das Gesicht und die Stimme für seriöse Nachrichten in Deutschland. Wir haben ihm viel zu verdanken.”

Sein Nachfolger Jens Riewa sei “ein sehr erfahrener und professioneller Sprecher". Er folgt als Chefsprecher auf Karl-Heinz Köpcke, Werner Veigel, Dagmar Berghoff, Jo Brauner und Jan Hofer.

Hofer seit 1985 bei der “Tagesschau”

Jan Hofer wuchs in Wesel auf. Nach dem Studium der Betriebswirtschaft in Köln volontierte er bis 1976 im Hörfunk und arbeitete für die Deutsche Welle, den Deutschlandfunk und den WDR in Köln.

1985 kam er zur “Tagesschau” nach Hamburg. Seit 2004 ist er Chefsprecher. Er trat auch als Moderator von Unterhaltungssendungen wie “Showbiss” und “Swing-Raritäten” vom HR sowie der “NDR Talk Show” in Erscheinung. Bis 2012 war Jan Hofer 21 Jahre lang Gastgeber der “Riverboat-Talkshow” des MDR. Er war auch an der Seite von Kai Pflaume in der Spielshow “Dalli Dalli” zu sehen.