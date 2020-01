Anzeige

Anzeige

Eine zuckersüße Belohnung, eine durchaus erfolgreiche Dschungelprüfung sowie hart bestrafte Regelverstöße beherrschen die RTL-Sendung "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" an Tag zwölf. Am Ende wählen die Zuschauer Anastasiya Avilova (31) aus dem Dschungelcamp 2020. Doch davor kochen - natürlich - die Emotionen hoch...

Erfolgreiche Dschungelprüfung plus eine süße Belohnung

Die Dschungelprüfung "Würg-Stoffcenter" absolvieren Claudia Norberg (49) und Prince Damien (29). Dabei müssen sie in vier Runden unsortierten, stinkenden Dschungelmüll in die richtige Mülltonne bringen. Fisch- und Fleischabfälle, Altkleider, faules Obst und Gemüse sowie Papiermüll gibt es. Ist die Tonne voll genug, wird das mit einem Stern belohnt. "Das ist total anstrengend, wenn man nichts im Magen hat", findet Claudia.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Doch das hält weder sie noch den ehemaligen "DSDS"-Gewinner davon ab, alles zu geben. Ganz im Gegenteil - sie schaufeln was das Zeug hält. Und ihr Einsatz wird belohnt. "Claudi, du bist einfach nur geil", jubelt Prince Damien. Die beiden erspielen sechs Sterne. Es bleibt nicht der einzige Erfolg an Tag zwölf.

Die abgebrochene Schatzsuche vom Vortag wird nachgeholt. Danni Büchner (41), Markus Reinecke (50) und Elena Miras (27) erweisen sich als "affenstarkes Team" - in passenden Kostümen. Allerdings droht es kurz vor dem Schatz an einer Frage zu scheitern. "Wohin fliegt man von Frankfurt am Main länger hin? Antwort A: München, Antwort B: Melbourne". Es entsteht eine längere Diskussion. Ist das etwa eine Fangfrage? Die Camper entscheiden sich dann doch einstimmig für Melbourne - Glück gehabt. Die Belohnung: ein süßer Brotaufstrich, Brot und Messer.

Dschungel-Erkenntnisse an Tag zwölf

Anzeige

Elena lässt sich von niemanden etwas sagen. Als sich Sven Ottke (52) in ein Gespräch von ihr und Prince Damien einmischt, macht sie ihm eine klare Ansage. "Was denn? Du kommst hier hin, wir reden, du mischst dich ein und gibst deinen Senf dazu. Du hast gar nicht mitbekommen, um was es geht." Sven kontert: "Entspann dich mal!" Das bringt Elena noch mehr in Rage: "Ich darf doch sagen, was ich will! Du hast mir doch nicht zu sagen, wie ich sein muss oder nicht! Du bist nicht mein Vater oder sonst irgendjemand. Ich sage, was ich will und wie ich es will!"

Ex-"GZSZ"-Star Raúl Richter (32) steht gleich zweimal im Fokus. Einmal ärgert er sich über die Tuscheleien im Camp. "Gerade wenn man betont, dass man immer so offen redet und alles anspricht, dann aber doch links und rechts tuschelt, das ist für mich ein Widerspruch. Ich bewege mich zwischen diesen Lagern einwandfrei hin und her. Habe gar kein Problem damit", sagt er im Dschungeltelefon. Er betont zudem: "Ich habe keine Taktik. Ich bin so, wie ich bin: Einfach ein netter Kerl."

Wie nett er ist, beweist der Schauspieler, als er sich Single Prince Damien annimmt. Er will den Musiker verkuppeln. Den Auserwählten beschreibt er so: "Der ist nur unterwegs in der Welt. Alleine. Reist immer. Adventure. Ende 30. Alle Mädels fliegen auf ihn, er steht aber leider nicht auf Mädels. Man muss es mögen, aber er hat lange Haare, sieht aber gut aus." Prince Damien bittet den Single-Mann im Dschungeltelefon um Kontaktaufnahme. Ob diese Kuppelei von Erfolg gekrönt ist?

Die Emotionen kochen - ein weiteres Mal hoch - als RTL Regelverstöße geltend macht: "Das Campzentrum war anstatt von zwei Stars nur von Anastasiya bewacht. Markus und Elena waren jeweils alleine im Camp unterwegs. Danni, Claudia und Anastasiya haben ihr Mikro nicht getragen. Raúl hat am Tag geschlafen. Außerdem hat Elena bei Tonis Auszug unerlaubterweise deren Luxusartikel eingefordert." Das wird hart bestraft. Alle Luxusartikel werden eingesammelt. Was Danni zur Verzweiflung und Elena sogar zum Weinen bringt. Wird das die Stimmung weiter belasten?

Da waren es nur noch sieben Camper

Das Camp schrumpft schließlich weiter. Raúl Richter und Anastasiya Avilova müssen um ihren Verbleib zittern. Am Ende ist Schluss für Anastasiya, die nicht wirklich traurig darüber wirkt...

Anzeige

RND/cam/spot