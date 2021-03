Sylvie Meis überrascht vom Bohlen-Aus bei „DSDS“: „Verdanke ihm meine TV-Karriere“

Anzeige

Noch ist Dieter Bohlen Teil von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS), doch beim Staffelfinale am 3. April wird er letztmals als Chefjuror vor der Kamera stehen. Seine langjährige Jurykollegin Sylvie Meis äußert sich nun im Gespräch mit dem Portal Watson überrascht über das Bohlen-Aus bei „DSDS“ und „Das Supertalent“.

„Ich habe diesem Mann meine gesamte TV-Karriere zu verdanken, da er immer an mich geglaubt hat. Da trifft es mich natürlich umso mehr, wenn ihm so etwas widerfährt“, sagte Meis, die jahrelang mit Dieter Bohlen und Bruce Darnell in der Jury von „Das Supertalent“ saß.

Das Aus des Popproduzenten bei beiden RTL-Shows kam für Meis komplett überraschend: „Dieter wird von der Nation geliebt und war maßgeblich an dem jahrelangen Erfolg der Shows beteiligt. Absehbar war das zumindest für mich auf gar keinen Fall“

Die erste Staffel von „DSDS“ wurde 2002 ausgestrahlt, schon damals saß Dieter Bohlen in der Jury und hat seitdem keine der 18 Staffeln des Castingshow-Formats verpasst. Seit 2007 war Bohlen in der Jury von „Das Supertalent“. Wer ihn in den beiden Formaten ersetzen wird, hat RTL bisher noch nicht bekannt gegeben. Für seine Nachfolgerin oder seinen Nachfolger werde es aber nicht leicht, prophezeite Meis. „Die Chefposition in zwei der beliebtesten Formate des deutschen Fernsehens würden, glaube ich, alle sehr gerne haben, aber in diese Fußstapfen zu treten ist eine unfassbar große Herausforderung.“