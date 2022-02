„Suspicion“ bei Apple TV+: „1984″ ins Heute übertragen

Anzeige

Anzeige

Der Roman „1984″, das muss man mehr als 73 Jahre nach der berühmten Dystopie anerkennen, blickte lang vorm digitalen Zeitalter furchtbar visionär in die Zukunft moderner Überwachungsstaaten. Das London von heute ist George Orwells Version von damals alles andere als unähnlich. Die gegenwärtige Gedankenpolizei hat effektive Methoden zur kollektiven Kontrolle – garantiert durch Hunderttausende Kameras.

Allein im öffentlichen Raum der britischen Hauptstadt kommen unfassbare 73,3 davon auf 1000 Einwohner und Einwohnerinnen – das ist mehr als in Peking und Moskau zusammen. Bei aktuell knapp neun Millionen Londonern erfassen also gut 650.000 Kameras jeden, der sich durch Straßen und Häuser, Geschäfte oder Parks bewegt. Auch Eddie, Tara, Aadesh und Natalie in der Thrillerserie „Suspicion“ bei Apple TV+. Nachdem maskierte Kidnapper den Sohn der einflussreichen Unternehmerin Katherine Newman (Uma Thurman) aus einem New Yorker Luxushotel entführt haben, geraten sie schon darum ins Visier der Polizei, weil die vier Londoner zur falschen Zeit am falschen Ort waren.

Anzeige

Und so werden drei davon gleich am Anfang der achtteiligen Serie nach ihrer Rückkehr aus den USA festgenommen. Die begüterte Finanzmanagerin Natalie Thompson (Georgina Campbell) bei ihrer eigenen Traumhochzeit, der mittellose IT-Experte Aadesh Chopra (Kunal Nayyar, „The Big Bang Theory“) im Teppichladen seiner Familie und die kultivierte Unidozentin Tara McAllister (Elizabeth Henstridge) vor den Augen ihrer Klasse. Sie alle werden verdächtigt, den Studenten Eddie (Tom Rhys Harries) vor einem Pub ermordet zu haben.

Hollywoodremake der israelischen Thrillerserie „False Flag“

Nach getrenntem Verhör des englischen Good Cops Vanessa Okoye (Angel Coulby) mit dem amerikanischen Bad Cop Scott Anderson (Noah Emmerich) wird das Trio tags darauf zwar gemeinsam entlassen. Scheinbar auf freiem Fuß aber lässt es Regisseur Chris Long nicht nur durch die Linsen seiner drei Kameraleute verfolgen. Immer wieder erscheinen sie auf dem CCTV genannten Arsenal omnipräsenter Monitore.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. ‒ jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Nur einer entkommt der allumfassenden Verfolgung filmender Drohnen, ausgerechnet: der Hauptverdächtige Sean Tilson (Elyes Gabel), den der Zuschauende anfangs als Passagier Richtung Belfast kennengelernt hat, bevor er sich im Stil eines Doppelagenten nach London durchschlägt. Spätestens hier wird die stille Jagd der Staatsmacht auf ihre mutmaßlichen Gegner zur wilden Jagd aller gegen alle. Denn je mehr das Hollywoodremake der israelischen Thrillerserie „False Flag“ Fahrt aufnimmt, desto unlösbarer verknotet Showrunner Rob Williams ihre Fäden. Während die Tatbeteiligung des Quartetts im 400-minütigen Spannungsbogen für den Zuschauenden denkbarer wird, geraten sie auch noch ins Fadenkreuz machtpolitischer Intrigen.

„Suspicion“ beginnt als kluge Sozialkritik am Kontrollwahn, mutiert dann aber zum Verschwörungsthriller. Die Kurzserie überträgt die Welt von „1984″ in die Gegenwart. Ein Thema sind etwa die sozialen Medien, die jedes digitale Raunen durch Links und Likes zur Tatsache aufblasen und Wahrheiten noch schneller zerstören als Existenzen. „Das Geschwätz hört auf, sobald jemand einen Hund beim Bellen eines Mariah-Carey-Songs filmt“, sagt Dozentin Tara zum Rektor, als er sie wegen des Sturms in der Hochschulblase entlassen will. Sie sollte sich irren. Zum Leidwesen der Demokratie, zur Freude des Entertainments.

„Suspicion“, Apple TV+, mit Uma Thurman, Noah Emmerich, ab Freitag, 4. Februar, streambar