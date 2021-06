Neue RTL-Verpflichtung: Lukas Podolski wird Juror beim „Supertalent“

Anzeige

Schon wieder gibt es ein neues Gesicht bei RTL: Fußballer Lukas Podolski wird Teil des Senderteams. Allerdings nicht als Moderator, sondern als Juror bei „Das Supertalent“. Das gab der Sender am Dienstag bei einer Pressekonferenz bekannt.

Und was hält er von der Castingshow „Das Supertalent“? „Das kennt man halt. Was soll man dazu sagen?“, sagt der 36-Jährige während der Pressekonferenz. Für ihn ist sein neuer Job wohl auch ein Experiment: „Wenn es in der ersten Sendung nicht so läuft, kann man sich für die nächste etwas überlegen“, so Podolski.

Podolski: „Ich will Bohlen nicht ersetzen“

Parallelen zu seinem Job als Profi-Fußballer sieht er aber nicht allzu viele. „Wenn ihr das Stadion im Studio nachbauen könnt, dann fühlt sich das schon so an wie beim ersten Spiel“, sagt er im Gespräch mit Henning Tewes, Geschäftsführer RTL und Co-Geschäftsführer TVNow. Dennoch will er dann harte Entscheidungen treffen. „Ich will Dieter Bohlen nicht ersetzen“, sagt Podolski zu seinem Vorgänger. „Dieter Bohlen hat das super gemacht. Ich will mich nicht mit ihm vergleichen.“ Die weiteren Jury-Mitglieder gibt RTL zu einem späteren Zeitpunkt bekannt. Sein Vertrag soll wohl auf mehrere Jahre angelegt sein.

Doch darüberhinaus will er weitere Aufgaben bei RTL annehmen. Diese wurden aber noch nicht näher beschrieben. „Ich finde eine Szene bei Alarm für Cobra 11 geil. So eine Action-Szene hier in Köln, etwas Verrücktes, da wäre ich dabei“, sagt Podolski. Bei der Frage zu seiner sportlichen Zukunft hält sich der Fußballer bedeckt. Doch die Fußballschuhe hat er noch nicht an den Nagel gehängt.

RTL überarbeitet sein Profil

Sowohl ProSieben als auch RTL wollen ihr Profil als Nachrichtensender schärfen. Pünktlich zum Bundestagswahlkampf gibt es Kanzlerkandidaten-Duelle und andere Nachrichtenformate.

Gleichzeitig hat sich RTL bei seinem Castingformat „Deutschland sucht den Superstar“ umgestellt. So hat Dieter Bohlen die Jury schon im Frühjahr verlassen. In der nächsten Staffel wird Sänger und Moderator Florian Silbereisen den Hut aufhaben. An seiner Seite: Country-Sängerin Ilse DeLange und Produzent Tony Gad. Auch seinen Job bei „Das Supertalent“ hat Bohlen aufgeben.

Jan Hofer startet mit neuer Nachrichtenshow bei RTL

Bereits in den vergangenen Monaten sind einige bekannte Moderatorinnen und Moderatoren zum Privatsender gegangen. So wird Ex-„Tagesschau“-Chefsprecher Jan Hofer sein eigenes Nachrichtenformat „RTL direkt“ ab dem 16. August moderieren. Auch die ehemalige „Tagesthemen“-Moderatorin Pinar Atalay wird künftig bei RTL zu sehen sein.

Doch auch die Konkurrenz von ProSieben und Sat.1 hat bei den Öffentlich-Rechtlichen eingekauft. Linda Zervakis ist nicht mehr in den 20-Uhr-Nachrichten im Ersten zu sehen, sondern in ihrer eigenen Infotainment-Show „Zervakis & Opdenhövel“ an der Seite von Moderator Matthias Opdenhövel.