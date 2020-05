Anzeige

Nun ist es offiziell: Wie schon zuvor vermutet wird Sarah Lombardi in der nächsten “Supertalent”-Staffel von RTL nicht dabei sein. Das hat RTL-Sprecherin Anke Eickmeyer dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) bestätigt. “Es ist ja bekannt, dass wir jedes Jahr Änderungen in der ‘Supertalent’-Jury haben, so wird es auch dieses Jahr eine neue Jurorin geben. Wir danken Sarah Lombardi für ihren erfolgreichen Einsatz”, teilt sie mit. “Sie hat das ‘Supertalent’ 2019 sehr bereichert.”

Wer demnächst neben Dieter Bohlen und Bruce Darnell bei “Das Supertalent” in der Jury sitzen wird, ist noch nicht bekannt – RTL wird den neuen Juror oder die neue Jurorin aber zeitnah bekannt geben. Sarah Lombardi war nur in der vergangenen Staffel dabei. Die Dreharbeiten für die 14. Staffel der Show beginnen im August.