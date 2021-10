Supermarktschlager trendet bei Twitter: „Du hast mich tausendmal gewogen“

Anzeige

Anzeige

Berlin. Mit der richtigen musikalischen Untermalung muss der Wocheneinkauf nicht öde sein, wie ein aktueller Twitter-Trend zeigt. Unter dem Hashtag #Supermarktschlager dichteten am Mittwoch Nutzerinnen und Nutzer bekannte Texte aus Schlagern um und sorgten vermutlich für einige Ohrwürmer. So schreibt ein Nutzer, wohl in Anlehnung an ein Lied von Henry Valentino und Uschi: „Im Wagen vor mir sitzt ein kleiner Junge. Sieht niedlich aus, doch er scheint frech zu sein. Er schmeißt mit Schokolade solang bis er kriegt was er will. Ich merke nur er brüllt mit viel Gefühl.“

Tweets mit dem Hashtag #Supermarktschlager

Anzeige

Der RBB twitterte gleich eine ganze Reihe an „neuen“ Klassikern, darunter auch die Version eines Schlagers von Nina Hagen: „Ich hab den PIN-Code vergessen, mein Michael, jetzt lass ich den ganzen Einkauf da-haha-haha.“

Anzeige

RTL stieg ebenfalls mit ein und verpasste dem Ballermann-Hit von Almklausi einen neuen Text und fragt: „Wie heißt die Mutter von Niki Gouda?“ Bis zum Mittwochnachmittag gab es bereits mehr als 3000 Tweets zu dem Hashtag.