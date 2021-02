Super-Bowl-Auftritt von The Weeknd wird zum Meme

Anzeige

Anzeige

Mit Hunderten Tänzern und viel Feuerwerk beeindruckte der kanadische Sänger The Weeknd am Sonntagabend die Zuschauer des diesjährigen Super Bowl. Twitter-Nutzer haben den opulenten Halbzeitauftritt des 30-jährigen Musikers im Stadion in Tampa auf ihre Weise gewürdigt - und in ein vielgeteiltes Meme verwandelt.

In einem Teil der Show wird der Sänger in einem Spiegelkabinett mit wackeliger Kamera gefilmt, wie er sich um sich selbst dreht. Dazu läuft sein Hit „I Can’t Feel My Face“. Twitter-User fanden für die verwackelten, schwindelerregenden Bilder die verschiedensten Überschriften.

Anzeige

Manche fühlten sich an unangenehme Situationen erinnert: „Ich, wie ich versuche, mein Auto auf einem Platz zu finden“, lautete ein Kommentar. „Wenn du dein Telefon in deinem Haus verlierst und es auf stumm geschaltet ist“, ein weiterer. Einen anderen User erinnerten die Bilder daran, wie er versuchte, einen Termin für eine Corona-Impfung zu bekommen.

Weitere User teilten Bilder, in denen das Gesicht des Sängers ganz nah an der Kamera dran ist: „Was mein Essen sieht, wenn es in der Mikrowelle ist“, schrieb ein User. „Mein Hund, wenn ich nach Hause komme, nachdem ich den ganzen Tag weg war“, eine weitere.

The Weeknd gilt als Musik-Avantgardist

The Weeknd (eigentlich Abel Makkonen Tesfaye) gilt mit seinem Sound, der unter anderem von Michael Jackson beeinflusst ist, als Musik-Avantgardist, der die US-Industrie in den vergangenen Jahren maßgeblich mitprägte. In der Super-Bowl-Halbzeit auf einer der größten Bühnen der Welt zu stehen, ist nicht nur große Ehre, sondern bedeutet meist auch einen weiteren Karriereschub für die Performer.