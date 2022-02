Halbzeitshow und Werbespots: Das sind die Highlights beim Super Bowl 2022

Anzeige

Anzeige

Hannover. Der Super Bowl ist ein Mega-Event: Beim 56. Endspiel in der Geschichte der NFL treffen in der Nacht zum Montag die Cincinnati Bengals auf die Los Angeles Rams. Football-Fans dürften dem Tag schon lange entgegenfiebern - doch nicht nur sportlich verspricht das Ereignis viele Highlights.

Traditionell ist der Super Bowl auch eine Riesen-Show für die Musik- und Werbebranche. Innerhalb kürzester Zeit seien die Werbeplätze beim US-Sender NBC ausverkauft gewesen, berichten Medien - mit rund 7 Millionen Dollar kostete ein 30-Sekunden-Spot in diesem Jahr sogar mehr als im vergangenen Jahr, da waren es „nur“ 6,5 Millionen Dollar.

Und auch die Halbzeit-Show des Super Bowl hat eine lange Tradition. Musik-Größen wie Christina Aguilera, U2, Janet Jackson, Paul McCartney, die Rolling Stones, Prince, Madonna und Beyoncé sind hier schon aufgetreten. Auch handfeste Skandale spielten sich hier ab - wie etwa das „Nippel-Gate“ zwischen Janet Jackson und Justin Timberlake.

Anzeige

Was ist in diesem Jahr beim Super Bowl geplant? So viel sei verraten: Mit der Show fahren die Macherinnen und Macher voll auf dem Retro-Zug - während bei den Werbespots eher die Zukunft eine Rolle spielt.

Diese Stars treten auf

Anzeige

Auch beim Super Bowl 2022 dürfen sich Fans auf ein riesiges Staraufgebot in der Halbzeit-Show freuen. Dieses allerdings könnte auch das Startaufgebot des Super Bowl 2003 sein. Geplant sind nämlich Auftritte der Altherren und -damen Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre und Mary J. Blige. Als einziger Künstler einer etwas jüngeren Generation ist Kendrick Lamar mit dabei.

Die Nationalhymne wird von Country-Star Mickey Guyton gesungen.

Anzeige

Wann genau die Halbzeit-Show beim Super Bowl startet, ist derweil vom Spielverlauf abhängig. Der Super Bowl beginnt in der Nacht zum Montag um 0.30 Uhr deutscher Zeit. Die Halbzeitshow dürfte demnach vermutlich zwischen 1.45 Uhr und 2 Uhr nachts beginnen.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. ‒ jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Diese Werbespots werden gezeigt

Während bei der Musikauswahl eine Reise in die Vergangenheit unternommen wird, geht es bei den Werbespots in diesem Jahr eher futuristisch zu. Gleich mehrere Hersteller werden ihre Elektroautos beim Super Bowl bewerben - darunter etwa BMW.

Für den Spot hat der Autohersteller Arnold Schwarzenegger verpflichtet, der es als Zeus im Ruhestand ein bisschen mit der Elektrizität übertreibt. Seine Frau schenkt ihm daraufhin ein neues Spielzeug - einen nagelneuen Elektro BMW.

Anzeige

Auch Kia will sein Elektrofahrzeug an den Mann oder die Frau bringen - setzt aber statt auf wildgewordene Götter lieber auf Niedlichkeit. Ein kleiner Robo-Dog läuft in dem Spot seinem neuen Herrchen und dessen Elektrofahrzeug hinterher - das alles zur Musik von „Total Eclipse of the Heart“. Im rührenden Finale fahren dann alle drei dem Sonnenuntergang entgegen.

Und auch Nissan präsentiert beim Super Bowl einen nagelneuen Elektro-Sportwagen:

Und als wären das nicht schon genug Elektrofahrzeuge: Das Unternehmen Wallbox ist ebenfalls erstmals als Werbetreibender beim Super Bowl dabei. Der Hersteller für Ladezubehör präsentiert in seinem Werbespot den Überlebenden eines Blitzeinschlags.

Anzeige

Auch andere Hersteller präsentieren sich zukunftsorientiert. Der Spot von Amazon zeigt Ehepartner, die in einer Welt lebt, in der Amazons digitale Assistentin Alexa ihre Gedanken lesen kann.

Die Marke Bud Light präsentiert in ihrer Werbung ganz modern einen NFT. Und Facebook gibt einen Einblick in seine Vision des Metaverse - Hauptprotagonist ist ein lustiger Hund.

Wem das alles zu futuristisch ist, der findet unter den Super-Bowl-Werbespots jedoch auch viele klassische Wohlfühl-Clips. Diverse Chips- und Snackmarken sind etwa dabei - und auch Pepsi hat wieder einen Spot für das Event kreiert.

Die Marke Doritos lockt ihre Zuschauerinnen und Zuschauer derweil in den Dschungel - mit allerhand süßen Tieren, die sich ungesunderweise von Chips ernähren.

Und Hellmann‘s Mayo wirbt mit Star-Komiker Pete Davidson:

Etwas gesellschaftskritischer ist derweil der Spot von Planters Mixed Nuts. Der zeigt eine Spaltung der US-Bevölkerung, die sich an nur einer Frage festmacht: Sollte man Nüsse einzeln oder zusammen essen?

Wo wird der Super Bowl in Deutschland ausgestrahlt?

Während der Super Bowl in den USA bei NBC gezeigt wird, können deutsche Zuschauerinnen und Zuschauer das Event bei Pro Sieben und Pro Sieben Maxx verfolgen. Auf die kultigen Werbespots muss man hier allerdings verzichten.

Wer ein DAZN-Abo besitzt, kann den Super Bowl dort statt mit deutschem Kommentar auch mit Originalkommentar verfolgen. Für 99 Cent kann das Sportevent zudem mit dem NFL-Gamepass verfolgt werden.