“Süddeutsche Zeitung” bekommt neues Duo in der Chefredaktion

München/Stuttgart. Die "Süddeutsche Zeitung" bekommt in der Chefredaktion ein neues Duo. Gemeinsam mit Wolfgang Krach (56), der bereits seit Jahren Chefredakteur ist, soll Judith Wittwer die Redaktion leiten, wie die Südwestdeutsche Medienholding GmbH (SWMH), zu der die überregionale "Süddeutsche Zeitung" gehört, am Dienstag in Stuttgart mitteilte.

Die 42-Jährige ist derzeit Chefredakteurin des “Tages-Anzeigers” in Zürich. Die Position bei der “Süddeutschen Zeitung” mit Hauptsitz in München wird frei, weil Chefredakteur Kurt Kister den Angaben zufolge auf eigenen Wunsch aus der Chefredaktion ausscheidet. Der 62-Jährige bleibe zugleich als Autor für die Tageszeitung tätig.

Gremium muss noch zustimmen

Die Redaktionsspitze soll in der neuen Formation im Sommer starten. Die Berufung steht laut SWMH noch unter Vorbehalt - gemäß Redaktionsstatut muss das Gremium der Leitenden Redakteurinnen und Redakteure noch zustimmen.

RND/dpa