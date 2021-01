Sturm auf das Kapitol: Expertin fühlt sich an Bilder aus dem Irak-Krieg erinnert

Anzeige

Hannover. Die Bilder von der Erstürmung des Kapitols in Washington durch Trump-Anhänger sind um die Welt gegangen. Büros wurden verwüstet, fünf Menschen kamen ums Leben. Dabei hätten sich die Randalierer bewusst Gedanken gemacht, welche Bilder dabei von ihnen entstehen könnten, sagt Fotoexpertin Karen Fromm gegenüber der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (HAZ). „Da fläzt sich jemand auf den Stuhl von Nancy Pelosi, weil er weiß, dass das zu einem Bild wird”, so Fromm, die an der Hochschule Hannover Fotojournalismus lehrt.

Interessant sei zudem der Aspekt, dass die Gewalttäter bereitwillig ihre Gesichter zeigen würden, obwohl sie wissen müssten, dass ihnen Konsequenzen drohten. „Das zeigt, wie wichtig ihnen das Erschaffen von Bildern ist. Man möchte sichtbar werden”, so die Foto-Expertin gegenüber der HAZ.

Fromm: Bilder werden in Köpfen wieder auftauchen

Sie mutmaßt, dass viele der Kapitol-Eindringlinge Bilder im Kopf gehabt hätten, die sie reinszenieren wollten. So würde sie das Bild des Mannes am Schreibtisch von Pelosi stark an die Bilder erinnern, die man so aus dem Irak-Krieg kennt und die amerikanische Soldaten im Palast des ehemaligen Diktators Sadam Hussein zeigen.

„Die Aufrührer versuchen in vielerlei Hinsicht, an bekannte Symbole anzuknüpfen: Der Mann mit der Fellmütze ist ein Beispiel dafür, aber auch die Vielzahl an Fahnen, die zum Einsatz kommen”, sagt Fromm der HAZ.

Zudem hätte auch die Entscheidung der Trump-Anhänger, lange auf der Treppe vor dem Kapitol auszuharren, etwas mit der Erschaffung symbolischer Bilder zu tun. In dem Gebäude wird Joe Biden am 20. Januar als 46. US-Präsident vereidigt.

„Dabei werden dann die Bilder des Protestes in unser aller Köpfen wieder auftauchen. Das haben sich die Protestierenden sehr genau überlegt“, so Fromm.

Das ganze Interview lesen Sie bei der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“.