„Studio Schmitt“: Show von Tommi Schmitt bekommt zweite Staffel

Mainz. Der Podcaster und Autor Tommi Schmitt (32, „Gemischtes Hack“) geht mit seiner Show „Studio Schmitt“ auf ZDFneo in eine zweite Staffel. Wie der Sender am Dienstag mitteilte, werden 16 neue Folgen in Auftrag gegeben. Sie sollen nach der Sommerpause - also von Ende August an - zu sehen sein.

„Studio Schmitt“ ist erfolgreich gestartet

Schmitt hatte mit der Show, die Anfang April Premiere gefeiert hatte, einen guten Start hingelegt. Vor allem beim jungen Publikum konnte er viel Zuspruch verbuchen. Die Sendung ist eine Mischung aus klassischer Late-Night-Show und Talk-Sendung. Sie läuft am Donnerstagabend - früher war das das Territorium von Jan Böhmermann (40), der nun im Hauptprogramm sendet.

Vor seiner noch jungen TV-Karriere war Schmitt, gebürtig aus Detmold, als Autor hinter den Kulissen von Fernsehshows aktiv. Erst in den vergangenen Jahren trat er immer mehr in die Öffentlichkeit. Einem großen Publikum wurde er durch den Spotify-Podcast „Gemischtes Hack“ bekannt, in dem er mit Comedian Felix Lobrecht zu hören ist. Er gehört zu den erfolgreichsten Produktionen des Mediums überhaupt.