Streaming-Boom während Corona: Laut Netflix-Chef ein “Glücksfall”

Der Streaming-Anbieter “Netflix” gehört zu den großen Gewinnern der Corona-Krise: Knapp 16 Millionen neue Abonnenten gewann die Plattform in den ersten drei Monaten von 2020 dazu. Das sind fast doppelt so viele wie zum Ende des letzten Jahres, so die britische Seite “The Independent”. Zu dem Erfolg äußerte sich auch Netflix-Chef Reed Hastings in einem Interview mit “The Times”.

Corona hielt die Menschen zu Hause

“Es stellte sich heraus, dass es sich um ein biologisches Virus handelte, das die meisten Menschen nicht tötete, sondern zu Hause hielt”, so Hastings zu “The Times”. “Was wir erkennen müssen, ist, dass man manchmal einen Glücksfall für ein Unternehmen bekommt.” So solle man sich dann aber nicht schuldig fühlen. Reed glaubt jedoch daran, dass sie Corona-Krise bald wieder vorbei sein wird. “Der Impfstoff wird kommen. Covid wird vorbei sein. Wir werden alle Geschichten über 2020 und wie verrückt es war erzählen.” Netflix hat laut “The Independent” momentan fast 193 Millionen Kunden in 190 Ländern.