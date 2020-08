Stream! Stream! Stream! Jetzt kommt auch Fox News mit einem Dienst

Anzeige

Die Zahl der Streamingdienste wächst – jetzt will auch Fox News einem deutschen Publikum seine Inhalte in dieser Form nahebringen. Für 7 US-Dollar im Monat (knapp 6 Euro) soll es künftig ein Livestreamingangebot des stockkonservativen US-Senders in Deutschland, Großbritannien und Spanien geben. Los geht es am 17. September, wie die Plattform heise.online berichtet.

Im Programm sind einige Pro-Trump-Formate

Im Paket sind dann Livestreams der Kanäle Fox News und Fox Business. In einer Mediathek sollen beliebte US-Formate wie “Hannity” und “Tucker Carlson Tonight” bereitstehen, in denen der derzeit ob seines irritierenden und wenig empathischen Pandemiekurses strauchelnde US-Präsident Donald Trump allzeit medialen Rückhalt findet.

Bis Ende 2021 soll der Kanal namens Fox News International in 20 Ländern angeboten werden. Die entsprechende App soll für Android, iOS, Apple TV und Android TV herausgegeben werden.