„Stern TV“ wegen Fußballspiel erst am Donnerstag

Anzeige

Anzeige

Eingefleischte „Stern TV“-Fans gucken am Mittwochabend in die Röhre: Wegen des Fußballländerspiels Island gegen Deutschland fällt die beliebte Sendung mit Steffen Hallaschka am Mittwochabend aus.

„Stern TV“ statt Mittwoch am Donnerstag

Anzeige

Stattdessen kündigt RTL ein „Stern TV“-Spezial für Donnerstag an – direkt nach „RTL Direkt“ um 22.35 Uhr. In der Sonderausgabe „9/11 – der Tag, der die Welt veränderte“ sollen Hinterbliebene und Augenzeugen zu Wort kommen. Im Studio zu Gast ist unter anderem Peter Kloeppel, der am 11. September 2001 sieben Stunden lang live über das Geschehen in New York informierte.