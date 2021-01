Steigt Marisa Burger bei den „Rosenheim-Cops“ aus? Macher äußern sich zu Gerüchten

Anzeige

München. Im vergangenen Jahr hatten Fans der ZDF-Kultserie „Rosenheim-Cops“ Abschied von Joseph Hannesschläger nehmen müssen. Der Darsteller des Kommissar Korbinian Hofer war im Januar im Alter von 57 Jahren an Krebs gestorben. Jetzt machen Gerüchte die Runde, dass auch Marisa Burger (47) die Serie verlassen wird – die Schauspielerin ist seit dem Start im Jahr 2002 in der Rolle der Sekretärin Miriam Stockl zu sehen. Das dementieren die Macher der „Rosenheim-Cops“ allerdings energisch.

Hintergrund ist, dass Annabel Faber als Sekretärin Sabine Hiermeier in den Folgen ab dem 16. Februar die Serienaufgaben von Miriam Stockl übernehmen wird. Fans vermuteten deshalb, dass Marisa Burger die Serie verlassen könnte, zumindest zwischenzeitlich.

Dass dem aber nicht so ist, betont die Produktionsfirma „New Star Media“ in einem Instagram-Post: „Aktuell kursieren Gerüchte um einen kurzen TV-Abschied von unserer Marisa Burger bei den ‚Rosenheim Cops‘. Dabei gibt es keinen Grund zur Traurigkeit: Die liebe Frau Stockl geht zwar in ihren wohlverdienten Urlaub, wird aber weiterhin in jeder Folge zu sehen sein“, heißt es dort. „Nur eben nicht im Büro, sondern am Pool. Von dort aus unterstützt sie das Kommissariat.“

Miriam Stockl alias Marisa Burger gilt als die gute Seele der Mordkommission, mit dem Satz „Es gabat a Leich“ informiert die Sekretärin einmal pro Folge ihre Kollegen über ein neues Kapitalverbrechen – und das soll auch in Zukunft so bleiben.