Steffen Hallaschka in Quarantäne - Nazan Eckes übernimmt Stern tv

"Mir geht es gut! Aber wie sagte mal ein Dschungelkönig: „Die Regels sind die Regels!“ – mit diesem augenzwinkernden Facebook-Post meldete sich am Mittwoch “stern TV”-Moderator Steffen Hallaschka bei seinen Followern. In einer Videobotschaft zeigte sich der 48-Jährige aus seiner Wohnung – und nicht aus dem RTL-Studio. Den Grund dafür liefert er gleich mit: Denn in der vergangenen Woche hatte er Kontakt zu einer Person, die im Nachhinein positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Für Kontaktpersonen des Infizierten gilt: Quarantäne – auch für den RTL-Moderator.

Dieser nimmt es gelassen und vor allem mit Humor und bezeichnet die Heim-Quarantäne als den “Hausarrest, den ich als Kind nie hatte”. Im selben Atemzug bedankt er sich bei RTL-Kollegin Nazan Eckes, die am Mittwochabend durch die aktuellste Ausgabe von “stern TV” führte.

Aller Lockerheit und Gelassenheit zum Trotz mahnte Hallaschka jedoch auch zur Vorsicht: “Diese Pandemie ist leider noch nicht ausgestanden, achtet auf die Regeln, achtet auf euch!”