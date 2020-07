Stefanie Reinsperger ist die Neue im “Tatort” Dortmund

Herzversagen: Ex-“Tatort”-Ermittler Tilo Prückner mit 79 Jahren verstorben

Im Alter von 79 Jahren ist am vergangenen Donnerstag der Schauspieler Tilo Prückner überraschend gestorben, wie seine Familie am Montag bekannt gab. Er spielte unter anderem in dem Klassiker “Die unendliche Geschichte” oder als Ermittler in der ARD-Krimireihe “Tatort” mit. Am Mittwoch um 20.15 Uhr ändert das Erste sein Programm und zeigt den Prückner-Film “Holger sacht nix”.