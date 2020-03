Stefanie Heinzmann über “The Masked Singer”: “Ich musste ein bisschen lügen”

Anzeige

Ausgerechnet an Ihrem 30. Geburtstag sind Sie bei “The Masked Singer” rausgeflogen. Wie haben Sie ihren Geburtstag erlebt?

Mein Geburtstag war spannend. Dadurch, dass ich ihn den ganzen Tag als Dalmatiner verbracht habe und natürlich mit Proben und Backstage. Viele Freunde von mir wussten natürlich nicht, dass ich hier war. Das heißt, ich musste ein bisschen lügen, was schon besonders war. Aber ich habe versucht, sehr offen zu sprechen. Wenn mir Leute einen schönen Tag gewünscht haben und gefragt haben, was ich mache, habe ich gesagt: “Ach, ich chille.” Da war ich natürlich gerade in der Garderobe, deswegen habe ich nicht gelogen. (lacht)

Haben Sie alle Geburtstagsanrufe angenommen?

Nur die Facetime-Anrufe nicht... (lacht)

Wie ist das Kostüm des Dalmatiners denn zu Ihnen gekommen?

Ich muss sagen, die Kostüme sind alle einfach abgefahren. Wie viele Stunden Arbeit da drinstecken. Ich bin wirklich der Meinung, die Kostümleute sind absolute Helden. Man kann ja auf der einen Seite ein Kostüm machen, aber dass das dann tauglich ist, damit zu singen, sich zu bewegen. Für mich war es schon abgefahren, die Diva zu bekommen. Aber ich fand es eigentlich perfekt. Darum geht es ja bei “The Masked Singer”, dass man raten muss, wer darunter ist. Es wäre ja schade, wenn ich auf die Bühne komme, einen Ton singe und alle sagen: “Ach, die Heinzmann.” Dann bräuchte ich ja keinen Hund anzuziehen. (lacht)

Haben Sie trainiert, Ihre Stimme zu verstellen?

Total. Das ist mir, ehrlich gesagt, nicht leichtgefallen, weil man als Sängerin natürlich einen Anspruch hat, dass das gut klingt. Ich bin das nicht gewohnt, so zu singen. Das war echt abgefahren.

Als Sie am Ende ohne Maske gesungen haben, haben Sie viel freier geklungen.

Natürlich. Die Maske haben sie zwar sehr gut gemacht und das Kostüm ist relativ leicht, aber das Verstellen der Stimme war eine Herausforderung für mich, aber die wollte ich gerne eingehen.

Dann ist es jetzt ein Triumph, weil Sie keiner erkannt hat?

Voll. Ich finde auf jeden Fall, dass ich mein Ziel erfüllt habe. Sonst hätte ich meine Stimme auch nicht zu verstellen brauchen. (lacht)