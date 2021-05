Stefan Raabs Kult-Rentnerin beerdigt: Klaus nahm Abschied von seiner Ingrid

Anzeige

Köln. Ingrid Kalinowski - besser bekannt als weibliche Hälfte des kultigen Ehepaars „Ingrid und Klaus“ aus Stefan Raabs früherer Show „TV total“ - ist rund zwei Wochen nach ihrem Tod beigesetzt worden. Die Zeremonie in Köln sei am Donnerstag „im kleinsten Kreis“ vonstattengegangen, teilte ein Sprecher mit. Ihr Mann Klaus habe seine Ingrid mit den Worten „Schlaf gut“ verabschiedet. Das Paar war mehr als 60 Jahre lang verheiratet gewesen.

Ingrid, die vor ihrer Fernsehkarriere als Kosmetikerin gearbeitet hatte, und Klaus hatten sich in den 2000er-Jahren durch Auftritte in Stefan Raabs Show „TV total“ auf Pro Sieben Kult-Status erarbeitet. Von Landtagswahlen bis zum Klonen kommentierten sie dort aktuelle Themen und ihren Alltag - und verstrickten sie dabei immer wieder in unterhaltsamen Zankereien.

Mitte Mai hatte das Management mitgeteilt, dass Ingrid im Alter von 83 Jahren im Kreise der Familie gestorben sei. Schon zuvor hatte sie sich aus gesundheitlichen Gründen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.