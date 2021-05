Stefan Raabs „Free ESC“ auf Pro Sieben: Ben Dolic tritt für Slowenien an

Anzeige

Köln. Der deutsche ESC-Teilnehmer des vergangenen Jahres, Ben Dolic, tritt am Samstag beim „Free ESC“ auf Pro Sieben für sein Heimatland Slowenien an. Die Show wird wie im vergangenen Jahr von Stefan Raab produziert.

Dolic hätte im vergangenen Jahr mit seinem Song „Violent Thing“ beim offiziellen Eurovision Song Contest in Rotterdam antreten sollen, dann jedoch kam die Corona-Pandemie dazwischen - die Veranstaltung wurde abgesagt. Anfang des Jahres verkündete Dolic dann, er werde auch 2021 nicht beim ESC antreten, er wollte stattdessen neue musikalische Wege gehen.

Song noch offen

Nun tritt der Sänger also bei Stefan Raabs Songcontest an. Welchen Song er dort singen wird, ließ Dolic in einer Pressekonferenz am Mittwoch zunächst offen.

Raab hatte den „Free ESC“ bereits im vergangenen Jahr als Ersatz für den ESC ins Leben gerufen. In diesem Jahr läuft die Veranstaltung eine Woche vor dem offiziellen ESC, nämlich am Samstag ab 20.15 Uhr auf Pro Sieben.