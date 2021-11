Kultshow von Stefan Raab: „TV Total“-Comeback offenbar noch in diesem Jahr

Anzeige

Köln. Die Pro-Sieben-Show „TV Total“ feiert einem Bericht zufolge noch in diesem Jahr ein Comeback. Als Moderator soll dann aber nicht mehr Stefan Raab vor der Kamera stehen, sondern Sebastian Pufpaff (45), berichtet das Medienmagazin „DWDL“. Ein Sendersprecher dementierte das Revival der Kultsendung dem Bericht zufolge nicht, sondern ließ sich mit vielsagenden Worten zitieren: „An Weihnachten und in der Zeit davor gehen ja Jahr für Jahr Herzenswünsche in Erfüllung. Aber wann, wie und wo wissen nur der Weihnachtsmann und der Nikolaus. Und das ist gut so.“

Über ein „TV Total“-Comeback hatte das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ bereits im Sommer berichtet, damals wollten sich weder die Produktionsfirma Brainpool, noch der angeblich neue Moderator Pufpaff äußern. Inzwischen sind die Pläne aber wohl viel konkreter: Laut DWDL wurde in dieser Woche in den Studios von Brainpool in Köln-Mülheim bereits eine erste Pilotfolge des neuen „TV Total“ aufgezeichnet.

Stefan Raab hatte „TV Total“ von 1999 bis 2015 auf Pro Sieben moderiert, an der Neuauflage soll er laut DWDL als Produzent beteiligt sein.

Pufpaff war während der Corona-Pandemie durch die Satireshow „Noch nicht Schicht“ auf 3sat einem größeren Publikum bekannt geworden, für die Sendung wurde er mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Bekannt ist der Kabarettist auch durch diverse Auftritte in der ZDF-Satiresendung „heute-show“ mit Moderator Oliver Welke.