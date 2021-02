„Let’s Dance“ 2021: Alle Infos zur neuen Staffel

Anzeige

„Let‘s Dance“ startet im Februar in eine neue Staffel – coronabedingt wieder ohne Publikum. In der 14. Ausgabe der beliebten Tanzshow werden unter anderen Ex-Tagesschau-Sprecher Jan Hofer und die Halbschwester von Ex-US-Präsident Barack Obama teilnehmen. Das Wichtigste rund um die neue „Let’s Dance“-Staffel auf RTL und TV Now fassen wir hier zusammen.

„Let’s Dance“ 2021: Start und Sendetermine

Die 14. Staffel von „Let’s Dance“ startet am Freitag, 26. Februar 2021 um 20.15 Uhr bei RTL. In der Kennenlernshow erfahren die Kandidaten zunächst, mit welchem Profitänzer sie die Show bestreiten werden. Ab 5. März gibt es dann eine neue Folge „Let’s Dance“ immer freitags um 20.15 Uhr. Insgesamt umfasst die neue Staffel zwölf Shows.

„Let’s Dance“ 2021: Wiederholung und Streaming-Möglichkeit

Neben der TV-Ausstrahlung bei RTL sind die „Let’s Dance“-Folgen auch auf der Streamingplattform TV Now live zu sehen. Für den RTL-Livestream muss jedoch ein kostenpflichtiges Abo abgeschlossen werden. Eine Ausnahme besteht für die jeweils neueste Liveshow. Diese ist in der Wiederholung auf TV Now für begrenzte Zeit auch kostenlos abrufbar.

Wiederholungstermine im Free-TV sind noch nicht bekannt. In vergangenen Jahren lief die Wiederholung der aktuellen „Let’s Dance“-Folge in der Regel noch in der Nacht nach Erstausstrahlung.

„Let‘s Dance“ 2021: Die Kandidaten

In der neuen „Let‘s Dance“-Staffel treten 14 Kandidaten gegeneinander an. Zu den prominentesten gehört in diesem Jahr zweifelsohne der ehemalige Tagesschausprecher Jan Hofer, der erst vor wenigen Wochen in den Ruhestand ging. Der 68-Jährige wird sich in der Tanzshow mit dem Können von unter anderem Schauspielerin Valentina Pahde, Musikerin Ilse DeLange und Boxer Simon Zachenhuber messen. Mit welchem Profitänzer „Mr. Tagesschau“ antritt, wird sich in der großen Kennenlernshow am 26. Februar zeigen.

Wer sitzt in der Jury von „Let’s Dance“ 2021?

Wie gewohnt bewerten Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González die Tanzperformance der prominenten Kandidaten. Moderiert wird die 14. Staffel erneut von Victoria Swarovski und Daniel Hartwich.

Das Jurorentrio ist für seine fachkundige Kritik bekannt: Joachim Llambi ist ein ehemaliger Turniertänzer und seit Karriereende als Wertungsrichter tätig. Motsi Mabuse ist ebenfalls Wertungsrichterin und nahm als Profitänzerin in der zweiten und dritten Staffel von „Let‘s Dance“ teil. Seit 2019 ist sie zudem Jurymitglied der britischen Ausgabe „Strictly Come Dancing“. Choreograf und Model Jorge González ist seit 2013 Jurymitglied bei „Let’s Dance“. Vielen ist der gebürtige Kubaner als Laufsteg-Trainer aus „Germany‘s Next Topmodel“ bekannt.

„Let’s Dance“: So funktioniert die Show

Bei „Let’s Dance“ werden prominenten Kandidaten professionelle Tanzpartner zur Seite gestellt. Diese üben mit den meist unerfahrenen Laien jede Woche einen neuen Tanz ein, der dann in der Liveshow vorgestellt wird.

Die dreiköpfige Jury bewertet die Darbietung und vergibt eine Note zwischen Eins und Zehn. Das Tanzpaar mit der niedrigsten Jurywertung erhält einen Punkt. Die Punkte für das bestbewertete Team richten sich nach der Anzahl der verbleibenden Kandidaten – höchstens also 14. Zusätzlich dazu stimmen die Zuschauer telefonisch über ihren Favoriten ab. Auch hier werden Punkte zwischen eins (für die wenigsten Anrufe) und maximal 14 (je nach Anzahl verbliebener Kandidaten) vergeben. Am Ende werden Jury- und Publikumspunkte zusammengezählt und das Tanzpaar mit den wenigsten Punkten scheidet aus. Bei Gleichstand scheidet das Team mit der niedrigsten Zuschauerwertung aus.