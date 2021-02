Start der neuen „Let’s Dance“-Staffel: Tanzen gegen den Corona-Blues

Anzeige

„The show must go on“, auch in der Pandemie. Schon die „Let’s Dance“-Staffel 2020 fiel in die Corona-Zeit, und auch die neue läuft trotz der Krise am 26. Februar an – ohne Publikum vor Ort, aber mit unerwartet spannendem Starterfeld. Nicht nur, dass Ex-„Tagesschau“-Chefsprecher Jan Hofer auf dem Parkett endlich seinen Unterkörper zeigen wird, auch die Schwester des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama tritt an: die 60-jährige Auma Obama. Zudem kommt es zu einer Premiere in der RTL-Tanzshow: Nicolas Puschmann, der in der Sendung „Prince Charming“ seinen Traummann Lars Tönsfeuerborn fand, wird als erster Mann mit einem männlichen Profi tanzen.

„Ursprünglich wollte ich mit einer Frau tanzen, weil ich das optisch schön finde, wenn die Kleider der Damen so schön schwingen“, erzählt der 29-Jährige dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Doch als er sich mit dem Thema Männertanz beschäftigt habe und auf das männliche Tanzpaar von 2011 aus Österreichs Tanzshow „Dancing Stars“ gestoßen sei, habe er das im ersten Moment ungewohnt gefunden. „Ich hab mich selbst als queeres Communitymitglied dabei erwischt, dass ich zwei tanzende Männer im ersten Moment gewöhnungsbedürftig fand“, gibt er ehrlich zu. Dabei sei das doch das, wofür er stehe. „Ich habe damals bei ‚Prince Charming‘ gesagt: Ein Kuss zwischen zwei Männern ist nichts, wo man wegschauen sollte. Wie man auch bei einem Tanz zwischen zwei Männern nicht wegschauen sollte.“ Sein Entschluss war gefasst: Er tritt mit einem Mann an. Denn: „Je öfter die Gesellschaft neue Sachen sieht, desto gewöhnlicher findet sie es.“

Lars Tönsfeuerborn steht hinter seinem Freund Nicolas Puschmann

Sein Freund Tönsfeuerborn, von dem er Ende vergangenen Jahres zwischenzeitlich getrennt war, stehe voll hinter ihm. „Er drückt mir alle Daumen und wird mich hoffentlich schön massieren, wenn ich vom Training nach Hause komme, und ein nettes Abendbrot hinstellen“, erzählt Puschmann lachend.

Und was sagt Barack Obama zur Teilnahme seiner Schwester? Die Soziologin und Germanistin hat ihrem kleinen Bruder offenbar noch nichts davon erzählt. „Ich rede mit meiner Familie gar nicht so viel über das, was ich beruflich mache. ‚Let‘s Dance‘ ist für mich auch eine Art Job. Ich möchte erst mal sehen, wie es läuft – und dann erzähle ich ihnen davon“, sagt sie dem RND.

Damit es gut läuft, haben die Kandidaten und Kandidatinnen auch schon ein bisschen trainiert. „Ich mache schon Sport, aber an meiner Fitness müssen wir noch weiter arbeiten“, erzählt Obama ehrlich. Dass Puschmann ein sportlicher Typ ist, konnten die „Prince Charming“-Zuschauer schon in zahlreichen Oberkörperfreiszenen sehen. Doch auch er habe sich mit Ausdauersport und Homeworkouts vorbereitet, so der erste „schwule Bachelor“. „Ansonsten achte ich auch sehr auf meine Ernährung und versuche, mich viel zu dehnen. Ein paar Tanzvideos habe ich mir auch schon angeschaut.“

Discofoxmarathon dürfte Schützenfesttänzern liegen

Am einfachsten könnte ihm wohl der Discofox fallen. „Ich komme vom Dorf, da haben mir auf den Schützenfesten das erste Mal die Mädels gezeigt, wie so ein Discofox eigentlich funktioniert“, erzählt er scherzend. Seitdem habe er die Schritte auf runden Geburtstagen anwenden können. Obama hingegen hat schon mal etwas Salsa gelernt, wie sie verrät. „Den Rest muss ich ganz neu lernen. Zum Glück arbeiten wir ja mit Profis, hat man mir gesagt“, ergänzt sie lachend.

Wer mit welchem Profi antritt, klärt sich dann in der ersten „Let’s Dance“-Show. Neben Jan Hofer, Auma Obama und Nicolas Puschmann machen Sportmoderator Kai Ebel, Sängerin Senna Gammour, Model Kim Riekenberg, Musikerin Ilse DeLange, Sängerin Vanessa Neigert, Fußballer Rúrik Gíslason, Schauspieler Erol Sander, GZSZ-Darstellerin Valentina Pahde, Schlagersänger Mickie Krause, Influencerin Lola Weippert und Boxer Simon Zachenhuber mit.