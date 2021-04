„Star Trek“: Corona-Infektion am Set von „Strange New Worlds“

Anzeige

Ein Darsteller am Set der Serie „Star Trek: Strange New Worlds“ wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Die Dreharbeiten gehen, so berichtet die Medienwebsite „Serienjunkies.de“ unter Berufung auf das US-Portal „Deadline“, trotzdem weiter.

Sicherheitsmaßnahmen bei Serienproduktionen funktionieren

Der namentlich ungenannt bleibende Gastdarsteller aus der Stadt Vancouver hatte nach seinem Eintreffen am Drehort nur wenige Kontakte zu anderen Mitarbeitern gehabt. Die Betroffenen wurden alle in Quarantäne geschickt.

Im Seriengeschäft getroffene Sicherheitsmaßnahmen gegen die Pandemie funktionieren offenbar gut. Bislang wurde keine weitere Infektion vom „Strange New Worlds“-Dreh bekannt. Die Provinz Ontario und die Stadt Toronto - hier wird die Science-fiction-Serie produziert - befinden sich derzeit im Lockdown.

„Strange New Worlds“ soll in den USA im Streamingservice Paramount+ ausgestrahlt werden. Nach „Star Trek: Discovery“, „Star Trek: Picard“ und der Animationsserie „Star Trek: Lower Decks“ ist sie eine weitere Serie aus dem Universum der Föderation und des Raumschiffs Enterprise. Hauptfiguren sind der junge Mr. Spock (Ethan Peck) und Captain Cristopher Pike (Anson Mount).

Pike bekam durch „Discovery“ eine zweite Chance

Die Figur Pike stammt aus der ursprünglichen Pilotfolge der Serie „Star Trek“ (in Deutschland „Raumschiff Enterprise“) und wurde ab der ersten richtigen Staffel der Serie 1966 durch Captain James T. Kirk, gespielt von William Shatner, ersetzt. In der Serie „Star Trek: Discovery“ tauchte die Figur Pike zuletzt wieder auf, dargestellt vom charismatischen „Hell on Wheels“-Star Anson Mount. Der Publikumszuspruch war groß, so bekommt die einst gescheiterte Heldenfigur eine zweite Chance. Die Serie spielt ungefähr ein Jahrzehnt, bevor Kirk das Kommando der Enterprise übernahm.

Die Serie soll der Original-Serie im episodischen Aufbau ähneln. Auch Pike wird, wie der Name „Strange New Worlds“ schon andeutet, und wie es das Motto der ersten Serie war, „in Welten vordringen, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat“.