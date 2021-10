Squid Game: Schöpfer des Netflix-Hits bekommt keinen Bonus

Anzeige

Hwang Dong-hyuk ist der Schöpfer des Netflix-Hits Squid Game: In neun Folgen treten hochverschuldete Kandidaten in Kinderspielen gegeneinander an um ein Millionenpreisgeld zu gewinnen - doch wer einen Fehler macht, wird hingerichtet. Die Serie bricht derzeit alle Rekorde und ist die erfolgreichste Show des Streamingdienstes überhaupt. Nun überrascht Dong-hyuk mit folgender Aussage: Er bekäme keinen Bonus trotz des Erfolgs, das berichtet der Guardian.

Auf die Frage der Zeitung, ob er nun genauso reich sei wie der Gewinner des Spiels, verneinte Dong-hyuk. Er entgegnet: „Und es ist ja nicht so, dass Netflix mir einen Bonus zahlt. Netflix hat mich gemäß des ursprünglichen Vertrags bezahlt.“

142 Millionen Haushalte schauten Squid Game

Das erstaunt, blickt man auf die Zahlen der Show. Anfang des Monats überholte Squid Game die bis dato erfolgreichste Netflix-Show „Bridgerton“. Die Serie wurde nach Schätzungen von Netflix von 142 Haushalten gesehen und ließ die Abonnentenzahl des Streamers um 4,4 Millionen Abonnements ansteigen, so der Guardian.